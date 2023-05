Serie A. Napoli, Juventus e Roma, futuro incerto in panchina. Spalletti al passo d’addio, Allegri e Mou ragionano su Sisal.it

Vincere e dirsi addio. Non è certo una novità nel mondo del calcio ma, in questo caso, la situazione fa molto rumore sebbene manchi ancora l’ufficialità. Dopo aver riportato lo scudetto a Napoli a distanza di 33 anni, Luciano Spalletti è in procinto di salutare e attendere quale nuova avventura gli riserverà il futuro. Nonostante un prolungamento di contratto fino al giugno 2024, il tecnico di Certaldo e il presidente De Laurentiis hanno visioni diverse e difficilmente la frattura potrà ricomporsi. Chi dunque guiderà i Campioni d’Italia? Gli esperti Sisal vedono in pole Vincenzo Italiano, attualmente alla Fiorentina con la quale deve disputare finale di Coppa Italia e Conference League: il tecnico nativo di Karlsruhe continuerebbe così la sua scalata ai vertici del calcio italiano. L’ipotesi di Italiano alla guida del Napoli è offerta a 3,00. Alle sue spalle però attenzione a un ritorno come quello di Rafa Benitez, già mister azzurro tra il 2013 e il 2015. Fermo dopo la fine della sua avventura con l’Everton, il tecnico spagnolo sarebbe felicissimo di riprendere un percorso, ipotesi che si gioca a 4,50, interrotto 8 anni fa.

Il podio dei candidati è completato da Antonio Conte, in quota a 5,00, il quale aspetta una chiamata per tornare in Italia, e allenare una squadra giovane e affamata come il Napoli sarebbe molto intrigante. E Spalletti? Difficile, difficilissimo che resti ma un colpo di teatro è offerto a 7,50.

La panchina del Napoli non è l’unica che potrebbe subire uno stravolgimento. La Juventus, per il secondo anno di fila, chiuderà la stagione senza alzare un trofeo. Max Allegri, alla seconda esperienza in bianconero, ha un accordo fino al 2025 con la società torinese fino al 2025 ma a fine anno sicuramente la dirigenza juventina e il tecnico toscano si siederanno per decidere il proprio futuro. Al momento Allegri non dovrebbe muoversi, vederlo ancora in bianconero si gioca a 3,00, ma sono in tanti ad ambire alla panchina della Juventus: agli emergenti Raffaele Palladino, a 4,00, e Thiago Motta, in quota a 5,00, fino ad arrivare al sogno Zinedine Zidane, a 7,50.

Attenzione poi a Luciano Spalletti se dovesse liberarsi dal Napoli: l’approdo a Torino del tecnico campione d’Italia pagherebbe 9 volte la posta. Infine anche la Roma, in attesa della finale di Europa League, ragiona sul proprio futuro. Se a decidere fossero i tifosi romanisti, blinderebbero José Mourinho per i prossimi anni ma sia lo Special One, con un contratto fino al 2024, che la proprietà capitolina dovranno mettersi intorno a un tavolo per decidere se proseguire insieme o meno. Il tecnico portoghese difficilmente lascerà la panchina della Roma, scenario in quota a 1,80, e così tutti coloro che sognano di allenare Pellegrini e compagni partono dietro: Antonio Conte, primo degli inseguitori, si gioca a 5,00 mentre l’attuale tecnico del Brighton Roberto De Zerbi è dato a 16. Stessa quota anche per Luciano Spalletti che a Trigoria ha allenato in due periodi differenti e che non escluderebbe un terzo ritorno in giallorosso.

