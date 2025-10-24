Serie A. Napoli – Inter è già sfida scudetto: nerazzurri avanti a 2,45 su Sisal.it

Al Diego Armando Maradona va in scena il big match dell’ottava di campionato tra Napoli e Inter, seconde in classifica a pari punti ma con stati di forma opposti. Gli azzurri di Conte sono reduci da due sconfitte consecutive, la prima con il Torino nella scorsa giornata, che è costata ai partenopei la testa della classifica, la seconda una vera e propria debacle in Champions League, il 6-2 sul campo del PSV Eindhoven. La squadra di Chivu, al contrario, arriva da sette vittorie di fila e lo 0-4 rifilato ai belgi dell’Union Saint Gilloise in Champions, ha dato un’ulteriore conferma dell’ottimo stato di forma che stanno vivendo i nerazzurri. Nonostante queste premesse, per gli esperti di Sisal il match sarà equilibrato: l’Inter è leggermente favorita, a 2,45, la vittoria del Napoli è a 3,00, mentre il pareggio si gioca a 3,10. Se la squadra di Conte fatica in difesa, come dimostrano le ultime otto gare in cui non ha mai mantenuto la porta inviolata, l’Inter sta mostrando una grande solidità, con quattro clean sheet consecutivi in trasferta e un solo gol subito nelle ultime uscite. Si preannuncia dunque una gara con poche reti, con l’Under 2,50 a 1,70 contro il 2,10 dell’Over. Entrambe però, hanno un grande potenziale offensivo, tanto da essere i due migliori attacchi del campionato: l’ipotesi che tutte e due le squadre vadano a segno è infatti a 1,80. Hojlund, miglior realizzatore tra i partenopei con 4 reti, è dato marcatore a 4,00, il primo indiziato al gol è però Lucca, a 3,25. Nell’Inter, occhio a Bonny, due gol e tre assist nelle ultime 5 gare, a 3,72, ma anche a Lautaro Martinez, a 3,00.

Altra sfida da non perdere è quella tra Lazio e Juventus all’Olimpico, entrambe bisognose di punti. I biancocelesti arrivano da due pareggi consecutivi e hanno allungato a tre la striscia di gare senza sconfitte, momento delicato per i bianconeri, che non vincono da 4 turni e con Tudor già in discussione. Nonostante la Lazio sia imbattuta con la Juventus in 5 delle ultime 6 gare giocate all’Olimpico, il pronostico degli esperti di Sisal favorisce i bianconeri, a 2,30, si sale a 3,40 per il successo dei capitolini, il pareggio è un’ipotesi a 3,00. Sarri si affida a Zaccagni, i biancocelesti non hanno perso nessuna delle ultime 21 gare in cui il capitano ha trovato la via del gol, ipotesi a 6,00 in questo match. Ultimamente sottotono, Yldiz potrebbe ritrovare il gol proprio contro la Lazio, la sua rete vale 4,50. Tra le altre gare di giornata, Sassuolo – Roma, con i giallorossi in cerca di riscatto dopo la sconfitta in Europa League e nettamente favoriti, a 1,85 contro il 4,50 degli emiliani; e un’equilibratissima Fiorentina – Bologna con la viola a 2.75, i rossoblù a 2,80 e il pareggio a 3,00.

