Serie A: Napoli e Inter, turno da tre punti, carica Mou allo Stadium, ma le quote dicono Juventus

Ultima chiamata del 2023 per il Napoli, ancora in crisi di risultati. Dopo il ko con la Roma, la squadra di Mazzarri tornerà in campo domani al Maradona, per affrontare un Monza che arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di Serie A. La scorsa stagione il testa a testa ai piedi del Vesuvio si concluse con il netto 4-0 degli azzurri, a cui pure stavolta va la fiducia degli analisti. Il successo partenopeo vale 1,63 su Planetwin365, contro il 5,25 della squadra di Palladino e il 3,90 del pareggio. Non ci saranno gli squalificati Osimhen e Politano, ma le quote puntano comunque su un incontro ricco di gol: l’Over 2,5 è infatti favorito a 1,77, mentre per l’Under si sale a 1,94. Gli azzurri hanno sempre subito almeno una rete nelle ultime sei giornate e un gol degli ospiti stavolta vale 1,47, mentre la porta inviolata pagherebbe 2,42. Senza i bomber di prima linea, è Simeone la prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a 2,25, con Kvaratskhelia subito dietro, a 2,75. Per il Monza si fanno invece avanti il capocannoniere Colpani (5,00) alla pari con Mota.

Prosegue invece la corsa dell’Inter in vetta alla classifica, con la possibilità di allungare momentaneamente a +7 il vantaggio sulla Juventus. Contro il Genoa i precedenti sono netti, viste le sette vittorie ottenute negli otto incroci più recenti. Un altro successo al Ferraris è dato a 1,59 su Planetwin365, mentre la prima vittoria rossoblù dal 2018 si gioca a 5,95. L’unico pareggio degli ultimi cinque anni è arrivato proprio la scorsa stagione, sempre al Ferraris e stavolta – dopo l’1-1 con cui Gilardino ha fermato la Juventus – pagherebbe 3,80. Per i padroni di casa ci sarà un altro tabù da sfatare, visto che da otto partite non segnano contro i nerazzurri: almeno un gol stavolta è offerto a 1,61. Retegui sarà di nuovo disponibile e gli analisti puntano su di lui (a 4,50) nelle scommesse sui marcatori; per l’Inter, con Lautaro ancora out, si fa avanti Arnautovic a 3,00.

Il clou dell’ultima giornata dell’anno arriverà sabato sera con il testa a testa tra Juventus e Roma. Da una parte i bianconeri a caccia dell’Inter, dall’altra i giallorossi alla carica dopo la vittoria sul Napoli e ora a -3 dal quarto posto. Risultati e fattore campo premiano i bianconeri, avanti a 2,06 su Planetwin365; lo scorso anno la sfida allo Stadium si chiuse però con una «X», stavolta a 2,95, mentre la seconda vittoria consecutiva di Mourinho dopo quella all’Olimpico di marzo pagherebbe

4,24. Quattro dei cinque scontri diretti più recenti sono finiti in Under 2,5, esito anche oggi favorito (a 1,45) considerata anche la difesa dei bianconeri, la seconda migliore del campionato. Dopo il gol all’esordio da titolare contro il Frosinone, Yildiz spicca ancora nelle scommesse sui marcatori per un’altra serata da protagonista, con la sua rete data a 5,00. Tra i giallorossi spazio ancora a Lukaku (3,55) accompagnato da El Shaarawy (5,00).

Sabato sarà anche il turno del Milan (1,44), che punta a tornare alla vittoria in casa con il Sassuolo (6,45), mentre il Bologna (2,25) sarà impegnato sul campo dell’Udinese (3,40). La Lazio tornerà invece in scena domani, offerta a 1,65 per la partita all’Olimpico con il Frosinone (5,05).

PressGiochi