Serie A, Napoli: doppio obiettivo a Cagliari

La folle giornata di Serie A si chiude questa sera con il Napoli che vola a Cagliari a caccia dei tre punti e del primato in classifica. Avversario migliore, storicamente, non ci potrebbe essere per i partenopei visto che negli ultimi 23 confronti in campionato il bilancio parla di 16 vittorie azzurre, 6 pareggi e una sola sconfitta. Inoltre i rossoblù non battono il Napoli, tra le mura amiche, dal 19 aprile del 2009. Statistiche impietose, unite ai 32 punti di differenza in classifica, che non sono sfuggite agli esperti Sisal che vedono i ragazzi di Spalletti favoritissimi a 1,55 contro il 6,00 del Cagliari con il pareggio dato a 6,25. La posta in palio è alta per entrambe le squadre: ecco perché l’Over, a 1,65, si fa sì preferire all’Under, offerto a 2,10, ma non è lontanissimo. L’ultima vittoria interna del Cagliari contro i campani, come detto, risale a 13 anni fa grazie a un secco 2-0: lo stesso risultato esatto stasera pagherebbe 40 volte la posta mentre quello in favore del Napoli si gioca a 8,25. Complessivamente il VAR è intervenuto in 18 occasioni per le due squadre: un altro ricorso alla tecnologia oggi è in quota a 3,00. Decisioni, quelle dei direttori di gara o della tecnologia, che non sempre trovano d’accordo due allenatori di carattere come Mazzarri e Spalletti: l’ammonizione per uno dei due tecnici toscani è data a 3,50.

Se il miglior cannoniere della sfida in Serie A, per il Cagliari, rimane ancora Gigi Riva a quota 9 reti, per il Napoli c’è quel Dries Mertens che quando vede gli isolani si scatena. Dieci le reti messe a segno dal folletto belga, bomber principe del duello in campionato, che a Cagliari ha segnato metà del suo bottino complessivo. Nonostante il ritorno di Osimhen, Mertens vuole dire ancora la sua tanto che una doppietta alla Unipol Domus si gioca a 10,50. Mazzarri, bisognoso di punti per la salvezza, si affida una volta di più al suo leader, Joao Pedro, per fare uno scherzo alla sua ex squadra. L’undicesima rete stagionale del capitano rossoblù è in quota a 3,50.

