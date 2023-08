Serie A: Napoli da tre punti a Frosinone rivincita Inter sul Monza a 1,36

Un nuovo allenatore in panchina, ma in campo tante certezze per un avvio sulla carta abbordabile. I betting analyst sono ottimisti per il debutto del Napoli nella Serie A 2023/2024, in programma sabato pomeriggio sul campo del neopromosso Frosinone, ancora in costruzione per affrontare la sfida salvezza di quest’anno. I precedenti sono nettamente dalla parte degli azzurri, arrivati a cinque vittorie di fila contro i ciociari: un’altra vittoria si gioca a 1,32 su Planetwin365, contro il 9,50 dei gialloazzurri e il 5,30 del pareggio. In primo piano ci sono ovviamente i protagonisti della scorsa stagione, a partire da Osimhen e Kvaratskhelia. Il nigeriano – favorito anche quest’anno per il titolo di capocannoniere, a 3,00, inseguito a 2,65 da Lautaro Martinez – apre il tabellone dei marcatori a 1,80, con il georgiano che lo segue a 2,25. Dall’altra parte del campo Di Francesco si affida a Borrelli (5,00), affiancato da Caso (5,50) e Baez (6,00). Quattro degli ultimi cinque confronti tra le due squadre sono finiti con almeno tre reti complessive e anche stavolta gli analisti puntano sull’Over 2,5, in quota a 1,62. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, il testa a testa è innanzitutto con l’Inter: sono infatti i nerazzurri ad aprire il tabellone, a 2,50, mentre il quarto titolo del Napoli pagherebbe 3,25. Alle spalle dei campioni in carica la Juventus (3,60), mentre per il Milan si sale a 4,50.

Sarà proprio l’Inter l’altra protagonista degli anticipi del sabato, in questo caso contro un’avversaria mai battuta nell’ultima stagione. In quota, comunque, la sfida al Monza si apre con il largo vantaggio nerazzurro, visto l’«1» a 1,36 su Planetwin365. Lontanissimi i brianzoli, che proprio a San Siro lo scorso aprile conquistarono una vittoria storica: un altro «2» sarebbe un colpo a 8,20, mentre per il pareggio si scende a 5,15. Saranno subito in campo per gli ospiti Gagliardini e D’Ambrosio, con gli analisti che offrono a 11,00 il gol di uno dei due ex. Dall’altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Thuram (a 2,25), che punta a sbloccarsi dopo le prime uscite a rilento. A aprire le scommesse sui marcatori è però Lautaro, a 1,95, mentre vale 3,75 la rete di Frattesi, pure lui alla prima in campionato con la maglia nerazzurra. I risultati della scorsa stagione spingono comunque il Monza, che pur partendo in salita contro l’Inter non è più considerato squadra a rischio retrocessione: un’ipotesi, questa, che è a quota 23,00, contro il 6 dell’ultimo campionato.

Sarà una Roma ancora in fase di costruzione a ospitare la Salernitana, nell’appuntamento di domenica pomeriggio all’Olimpico. Senza Mourinho, assente per squalifica, i giallorossi vanno subito in cerca di tre punti importanti, contro una squadra in emergenza soprattutto nel reparto difensivo. I betting analyst danno fiducia ai giallorossi, con l’«1» in quota a 1,54 su Planetwin365, contro il 6,36 degli ospiti e il 4,10 di un altro pareggio dopo quello dello scorso maggio. Scelte obbligate in attacco per la Roma, che in attesa di rinforzi punta su Belotti ed El Sharaawy: nelle scommesse sui marcatori il loro gol è dato rispettivamente a 2,25 e 3,10, mentre per la Salernitana si fanno avanti Candreva (5,50) e Botheim (6,00).

Scenderà invece in campo domenica sera la Lazio (2,12) attesa dalla trasferta contro il Lecce (3,70), così come la Juventus (a 1,85), che inizierà

l’obiettivo riscatto dalla Dacia Arena, contro l’Udinese (4,45). Bisognerà infine aspettare lunedì per il debutto del Milan (2,00) in trasferta contro il Bologna (3,70).

PressGiochi