Serie A. Napoli con la Lazio a caccia della nona vittoria in fila. Immobile prova a frenare la capolista: primo marcatore a 8,00 su Sisal.it

Il Napoli anticipa il suo impegno di campionato ospitando, domani sera al Maradona, una Lazio quarta e in piena lotta per un posto in Champions League. La capolista della Serie A, per gli esperti Sisal, parte favoritissima a 1,62 contro il 5,25 dei capitolini mentre si scende a 4,00 per il pareggio, uscito solo due volte negli ultimi 11 anni. Il Napoli, in cerca della nona vittoria consecutiva in campiona, nello stesso arco di tempo è diventato una sorta di tabù per la Lazio che ha battuto gli azzurri solo in tre occasioni. L’Over, offerto a 1,85, appare molto probabile essendosi presentato in 10 dei 12 incroci più recenti. Attenzione poi al risultato esatto di 2-1: quello dei padroni di casa si gioca a 8,50 mentre quello per i biancocelesti pagherebbe 18 volte la posta. Un punteggio del genere non esclude neanche un Ribaltone, in quota a 7,50, come accaduto nella gara di andata all’Olimpico. Sia Maurizio Sarri che Luciano Spalletti dovranno frenare i loro furori agonistici in panchina perché l’ammonizione di uno dei due allenatori è data a 3,50.

Lo scorso 16 ottobre Victor Osimhen è tornato in campo dopo l’infortunio al bicipite femorale: da quel momento, in Serie A, il bomber nigeriano ha mancato solo in due partite l’appuntamento con il gol. Tra l’altro, una di queste, era la sconfitta per 1-0 contro l’Inter. Osimhen va a segno da 8 gare consecutive e una doppietta, la terza stagionale, è data a 6,25. Sul fronte opposto però c’è Ciro Immobile che, passato l’infortunio, si è ripreso la Lazio e la sta trascinando nelle zone nobili della classifica. Il capitano biancoceleste, in carriera, ha segnato sette volte al Napoli ed ha messo la firma sulle ultime due vittorie dei capitolini. In entrambe le gare Immobile è stato protagonista come primo marcatore: ripetersi al Maradona pagherebbe 8 volte la posta.

