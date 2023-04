Serie A. Napoli, a Lecce, vuole riprendere la corsa scudetto

La giornata numero 29 di Serie A parte con i tre anticipi delle formazioni impegnate in Champions League. Il Napoli capolista, dopo il tracollo interno contro il Milan, vuole riprendere la marcia verso lo scudetto contro il Lecce, in crisi prolungata e reduce da 5 sconfitte in fila dove, peraltro, non ha mai trovato il gol. Normale quindi che, secondo gli esperti Sisal, gli azzurri siano favoriti a 1,62 contro il 6,00 dei padroni di casa mentre si scende a 3,75 per il pareggio. L’Under, a 1,75, si fa preferire all’Over, dato a 1,75, mentre l’ipotesi che il Lecce non segni per la sesta gara di fila si gioca a 2,05. Ancora assente Osimhen, Spalletti punta sul riscatto sia di Giovanni Simeone, in gol a 2,50, che di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista con un gol o un assist a 1,67. Baroni si affida invece a Lorenzo Colombo, già a segno all’andata, la cui rete è offerta a 4,50.

L’Inter vuole interrompere la serie negativa in campionato, tre sconfitte in fila, contro una Salernitana che, da quattro turni, è abbonata al pareggio. Nerazzurri favoriti a 1,45, il successo dei ragazzi di Paulo Sousa è dato a 7,25 mentre la divisione della posta è in quota a 4,50. Nei quattro precedenti più recenti solo una delle due formazioni è andata a segno, motivo per il quale il No Goal si gioca a 1,80. Una rete da fuori area è offerta a 2,75 mente si sale leggermente, a 2,80, per un calcio di rigore. Lautaro Martinez ha realizzato tre reti alla Salernitana, negli ultimi due match, sempre su assist di Nicolò Barella: la Supercoppia dell’Inter ancora protagonista pagherebbe 6 volte la posta. Cerca invece il classico gol dell’ex Antonio Candreva, ipotesi in quota a 7,50.

Il Milan chiude il venerdì di campionato ospitando l’Empoli. I rossoneri, per gli esperti Sisal, non dovrebbero avere problemi a centrare i tre punti dati a 1,40 rispetto all’8,00 dei toscani mentre si scende fino a 4,75 per il pareggio. Piccola curiosità: le uniche tre vittorie dell’Empoli contro il Milan, in Serie A, sono arrivate a San Siro. Si preannuncia una partita divertente perché sia l’Over, a 1,65, che un possibile Ribaltone, a 7,50, sono nelle corde del match. Devastante al Maradona, Rafa Leão sogna di ripetersi di fronte ai suoi tifosi: un’altra doppietta è in quota a 10,50. Le speranze dell’Empoli sono affidate a Francesco Caputo, match winner contro il Lecce nell’ultimo turno: la rete del numero 19 toscano si gioca a 5,00.

