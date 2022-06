Serie A. Monza scatenato in avanti: nel mirino il baby azzurro Gnonto con Zapata, a 12 su Sisal.it, nuovo perno dell’attacco

Il mercato deve ancora ufficialmente prendere il via ma il neopromosso Monza si dimostra come una delle società più attive. La coppia Berlusconi-Galliani monitora con attenzione tutte le varie possibilità e appare

intenzionata ad allestire una formazione di primo livello, un perfetto mix tra giocatori di esperienza e giovani promesse. Nella seconda categoria un posto di rilievo lo merita sicuramente Wilfried Gnonto, esterno offensivo dello Zurigo che, in soli 25 minuti con la maglia dell’Italia, ha fatto stropicciare gli occhi a tutti. Classe 2003 originario di Verbania potrebbe essere uno dei colpi che la dirigenza del Monza ha in programma.

Galliani sembra essersi mosso con anticipo rispetto alle società rivali visto che, secondo gli esperti Sisal, l’approdo di Gnonto all’U-Power Stadium è dato a 2,00. L’attuale gioiellino dello Zurigo è approdato in Svizzera due estati fa dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Inter: Gnonto è letteralmente esploso in questa stagione come dimostrano i 10 gol e 5 assist forniti.

Ma non c’è solo il baby azzurro nel mirino della formazione brianzola. Per rafforzare il reparto offensivo sono stati allacciati contatti sia con Antonio Candreva della Sampdoria, approdo a 1,85, che con Adam Ounas, esterno algerino del Napoli il cui arrivo alla corte di Stroppa si gioca a 2,25. Però al fianco di tanti esterni ci vuole una prima punta che possa esaltare le loro caratteristiche. E così non è un mistero che

sia Galliani che Berlusconi sono dei grandissimi estimatori di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha ancora due anni di contratto con l’Atalanta ma la situazione a Bergamo è in via di evoluzione e, in caso di offerta importante da parte del Monza, potrebbe sedersi al tavolo e parlare con i biancorossi di Stroppa. Zapata al centro dell’attacco di Stroppa per la prossima stagione pagherebbe 12 volte la posta.

