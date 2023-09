Serie A: Milan, tre punti con la Lazio a 1,74. Equilibrio in quota tra Atalanta e Juve

Milano guarda tutti dall’alto in questo inizio di Serie A. La vittoria di Cagliari, sommata al crollo casalingo dell’Inter con il Sassuolo, ha permesso al Milan di agganciare i nerazzurri in vetta dopo sei giornate. Un match tutt’altro che semplice attende però i rossoneri, che tornano a San Siro per ospitare una Lazio reduce dal 2-0 rifilato al Torino. Nonostante il successo infrasettimanale, gli uomini di Sarri vedono lontana la vittoria al ‘Meazza’, che i betting analyst di Planetwin365 offrono a 4,80. Alla portata, invece, la quota del segno «1», proposta a 1,74, con il pari alto a 3,60. Anche gli scommettitori hanno fiducia in un altro successo del Milan: il 54% delle giocate, infatti, verte sui tre punti per Pioli e i suoi. Il Goal è in pole a 1,78, contro il No Goal offerto a 1,93. Prevale anche l’Under a 1,80, mentre un esito con almeno tre reti è poco più alto a 1,90. La partita di Cagliari ha interrotto il filotto di tre match consecutivi in gol per Rafael Leao, in campo martedì per soli 20 minuti. Sabato però il portoghese ha intenzione di tornare protagonista: un suo gol vale 2,85 la posta, con la doppietta fissata a 11,65. Chi invece sta faticando a imporsi come negli anni passati è Ciro Immobile, a segno due volte ma a secco su azione da oltre un mese: per il centravanti biancoceleste una marcatura si gioca a 3,50.

Domenica i riflettori sono invece puntati sul Gewiss Stadium di Bergamo, dove l’Atalanta quarta in classifica ospita la Juventus terza. Quote in equilibrio per gli esperti di Planetwin365, che vedono la Dea avanti solo di poco per il successo, fissato a 2,45. Il «2» degli uomini di Allegri si gioca invece a 2,79. Più alto il segno «X», che si attesta a 3,40. Nonostante la porta imbattuta da due settimane (contando anche l’Europa League), per la Dea sarà difficile riuscire a resistere anche per i prossimi 90 minuti: la quota del Goal prevale infatti a 1,65, contro il No Goal alto a 2,11. Maggiore equilibrio invece tra Over, a 1,80, e Under a 1,90. Con due reti a testa nelle ultime tre di campionato, sono Ademola Lookman e Teun Koopmeiners due dei principali pericoli per la Juventus: una marcatura dell’ex Leicester vale 3,50 la posta, mentre per l’olandese un gol si gioca a 5. Nei bianconeri tornerà dall’inizio Dusan Vlahovic, fin qui a segno quattro volte: il quinto centro del centravanti serbo paga 3 volte la posta, con la doppietta a 12,85.

Trasferta ben più agevole per l’Inter, ospite della Salernitana e obbligata a riscattarsi dopo la sconfitta di San Siro per mano del Sassuolo. Nel match di sabato sera, Inzaghi vede vicini i tre punti, offerti a 1,41 su Planetwin365 rispetto al segno «1», fuori portata a 7,20. Alta anche la «X», fissata a 4,70. All’Arechi c’è aria di Over, opzione che prevale a 1,63, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,14 la posta. Grande equilibrio tra Goal, a 1,83, e No Goal a 1,87. Uno dei motivi della frenata nerazzurra è sicuramente il digiuno di Lautaro Martinez, a secco nelle ultime tre gare: per lui il ritorno alla rete si gioca a 2, ma attenzione anche alla doppietta offerta a 5,76.

Ad aprire la settima giornata uno scontro, quello tra Lecce e Napoli, che vede la sorpresa di questo avvio di stagione sfidare i campioni d’Italia in carica. I partenopei partono avanti per i tre punti a 1,72, ma il Lecce vuole giocarsi le sue chance con l’«1» a 4,63. A 3,80, invece, la quota del segno «X».

