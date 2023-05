SERIE A, MILAN-SPEZIA SFIDA CRUCIALE PER CORSA CHAMPIONS LEAGUE. SU STARCASINÒ BET PRIMO MARCATORE DIVOCK ORIGI È QUOTATO A 9,75

Dopo l’intensa settimana di coppe europee, con ben cinque squadre italiane impegnate nelle semifinali delle tre competizioni UEFA, già stasera si torna in campo per la trentacinquesima giornata di campionato.

Dopo l’intensa settimana di coppe europee, con ben cinque squadre italiane impegnate nelle semifinali delle tre competizioni UEFA, già stasera si torna in campo per la trentacinquesima giornata di campionato. A poche partite dal traguardo sono ancora molti i verdetti da definire: dalla corsa alla Champions League alla lotta per la salvezza, sono diverse le squadre del massimo torneo italiano ancora in bagarre per gli obiettivi stagionali. Come sempre si prospetta un fine settimana all’insegna dello spettacolo e StarCasinò Bet affiancherà gli appassionati con le quote dedicate alla Serie A.

Domani alle ore 15:00 la Salernitana ospita l’Atalanta per una sfida che vale punti fondamentali sia nella parte alta che in quella bassa della classifica. I granata sono a pochi punti dalla matematica salvezza e puntano a conquistarne buona parte già nel prossimo turno di campionato. Nei 14 precedenti tra le due squadre si contano sette vittorie nerazzurre, compreso l’8-2 del match di andata, e sette pareggi. Il successo della Salernitana è quotato a 4,70, quello dell’Atalanta a 1,72 mentre il pareggio è fissato a 4,15.

Alle ore 18:00, lo Spezia sarà impegnato contro un Milan in cerca di rivalsa dopo la sconfitta nell’andata della semifinale di Champions League. Reduci dalle prestazioni negative delle ultime settimane, i liguri navigano nelle brutte acque della zona retrocessione e risulta fondamentale raccogliere più punti possibile nelle ultime quattro gare di campionato. Dall’altra parte i rossoneri sono alla ricerca di un piazzamento nelle prime quattro posizioni e arriveranno al Picco con il coltello tra i denti. Nei sei confronti disputati finora in tutte le competizioni le due squadre non hanno mai pareggiato: l’archivio segna quattro vittorie rossonere e due bianconere. Il pari è quotato 3,55, il successo del Milan a 1,95 mentre quello dello Spezia a 4,05.

Il lunch match domenicale è affidato a un’altra gara delicata in ottica salvezza: l’Hellas Verona cercherà di battere il Torino per mantenersi fuori dalla zona calda che vale la Serie B. I granata risultano imbattuti nelle ultime quattro trasferte, grazie a tre vittorie e un pareggio che hanno portato ben dieci punti: nel periodo nessuna squadra di Serie A è riuscita a fare meglio (Napoli e Inter hanno ottenuto lo stesso risultato). I veneti sono reduci dal successo per 1-0 contro il Lecce nell’ultima giornata di campionato e non ottengono due clean sheet in due partite consecutive dall’aprile 2014: Rete Inviolata Casa è quotata 2,38. La vittoria del Torino è data a 3,40, quella dell’Hellas Verona a 2,43, mentre il pareggio è fissato a 3,10.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 12 maggio:

1,70 LAZIO, 3,65 pareggio, 5,60 LECCE

Sabato 13 maggio:

4,70 US SALERNITANA, 4,15 pareggio, 1,72 ATALANTA

4,05 SPEZIA CALCIO, 3,55 pareggio, 1,95 MILAN

1,44 INTER, 5,00 pareggio, 6,80 SASSUOLO CALCIO

Domenica 14 maggio:

2,43 HELLAS VERONA, 3,10 pareggio, 3,40 TORINO

4,50 AC MONZA, 3,75 pareggio, 1,78 NAPOLI

2,02 FIORENTINA, 3,55 pareggio, 3,65 UDINESE

3,10 BOLOGNA FC, 3,10 pareggio, 2,48 ROMA

1,38 JUVENTUS, 4,85 pareggio, 8,25 CREMONESE

Lunedì 15 maggio:

3,10 SAMPDORIA, 3,40 pareggio, 2,32 EMPOLI FC

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

