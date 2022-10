Serie A: Milan per l’allungo, Juventus per continuare a salire. Sassuolo-Inter, pareggio sconosciuto, blitz nerazzurro a 1,72

Reduci da una campagna europea che ha dato esiti diametralmente opposti, Milan e Juventus si apprestano al big match di sabato pomeriggio a San Siro con stati d’animo completamente diversi. I campioni d’Italia vogliono riscattare lo scivolone contro il Chelsea e partono favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 2,10 rispetto al 3,60 dei bianconeri con il pareggio offerto a 3,30. Il Milan, inoltre, spera di invertire il trend degli ultimi anni contro la Juventus: nelle ultime 9 stagioni in Serie A, infatti, il bilancio è tutto di marca torinese con 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte a favore dei ragazzi di Allegri. I punti in palio al Meazza sono pesantissimi e un dettaglio potrebbe fare la differenza: motivo per cui l’Under, a 1,72, si fa preferire di pochissimo all’Over, a 2,00. Di conseguenza una vittoria di “corto muso” per 1-0 a favore di Tonali e compagni si gioca a 7,25 mentre lo stesso risultato esatto ma in favore della Juventus è dato a 10,50. Complessivamente, da inizio stagione, le due formazioni sono state coinvolte in 8 occasioni dove il VAR si è reso protagonista: la nona chiamata è in quota a 3,50. Tante assenze da entrambi i lati ma i protagonisti non mancheranno di certo. La premiata ditta Flip Kostic e Dusan Vlahovic hanno fatto vedere, in nazionale, di trovarsi a memoria e puntano a ripetersi in campionato: la Supercoppia serba, con assist dell’Ex Eintracht per il gol del numero 9 bianconero, nuovamente sugli scudi pagherebbe 12 volte la posta. In casa Milan, Leao continua a essere l’arma in più come dimostrano i 4 gol e sette assist stagionali: un’altra gara con rete e passaggio vincente si gioca a 12,50.

La nona giornata di campionato viene aperta al Mapei Stadium dove il Sassuolo riceve l’Inter. Confronto numero 19 tra le due squadre che, di fatto, non conoscono mezze misure: 8 vittorie per parte e due soli pareggi. Nerazzurri, per gli esperti Sisal, ampiamente favoriti a 1,72 contro il 4,25 dei padroni di casa con il pareggio offerto alla stessa quota. I gol non mancheranno, la Combo Gol + Over 2,5, a 1,72 appare ipotesi molto concreta, ma bisognerà fare particolare attenzione anche al Ribaltone, in quota a 6,00, uscito nell’ultimo incrocio al Mapei. Lautaro Martinez, in gol a 2,25, ed Edin Dzeko, a 2,50, sanno come far male al Sassuolo avendo segnato complessivamente dieci reti ai neroverdi. Dionisi spera che Andrea Pinamonti realizzi il più classico dei gol dell’ex, offerto a 3,75.

