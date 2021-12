Serie A. Milan-Napoli: a San Siro big match con vista scudetto

Ogni volta che in calendario esce Milan-Napoli il pensiero vola alla fine degli Anni Ottanta quando con il trio olandese da un lato, Gullit- Rijkaard-Van Basten, e Maradona e Careca dall’altro, lo scudetto era una questione a due. Stavolta, a San Siro, entrambe si giocano una bella fetta in ottica titolo perché l’Inter capolista, impegnata oggi a Salerno, potrebbe scappar via. La formazione di Pioli, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, parte favorita, a 2,30, rispetto agli ospiti, in quota a 3,00, con il pareggio offerto a 3,50. Nonostante i partenopei siano una sorta di tabù per i rossoneri negli 10 ultimi anni, tanto che i numeri parlano di 10 vittorie, 8 pareggi e sole 2 sconfitte per gli azzurri, è però vero che arrivano all’appuntamento di domenica sera da due sconfitte consecutive che li ha fatti precipitare al quarto posto. Si preannuncia una gara ricca di gol tanto che un Over 3,5, in quota a 2,90, non è da escludere al pari di un Ribaltone, che si gioca a 6,75, sempre possibile tra due squadre di altissimo livello. Pioli, inoltre, avrà una motivazione in più visto che non ha mai battuto Spalletti in carriera, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il gol in pieno recupero a Udine ha certificato ancora una volta come Zlatan Ibrahimovic sia il leader assoluto del Milan. Lo svedese ha giocato poco contro il Napoli, appena 8 gare, mettendo a segno 4 reti che hanno portato a tre vittorie rossonere: Ospina spera così di fermare Ibra la cui doppietta, come la scorsa stagione, è data a 8,25. Lorenzo Insigne non è al meglio ma vorrà essere della partita: il capitano del Napoli ha perso solo una volta contro i rossoneri ma non segna da quattro anni al Milan. Vederlo sbloccarsi, e realizzare la settima rete ai rossoneri si gioca a 3,25.

Da un tabù a un altro perché l’Atalanta ospita la Roma di cui è diventata un vero e proprio incubo. Normale quindi che, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i bergamaschi siano ampiamente avanti, 1,70, per la vittoria rispetto ai giallorossi, offerti a 4,25 con il pareggio dato alla stessa quota. La storia poi dice che in 13 delle ultime 17 sfide in Serie A, entrambe sono andate a segno: il Goal, a 1,47, appare un’opzione molto concreta. Così se il 2-1 per i padroni di casa si gioca a 8,25, lo stesso risultato esatto per i capitolini pagherebbe 15 volte la posta. Gasperini però ha in mente un doppio obiettivo domani pomeriggio: continuare nella sua rincorsa alla vetta e battere per la prima volta José Mourinho al quale, in Serie A, non ha nemmeno mai segnato. Per fare ciò si affida a Luis Muriel che invece sa come far male alla Roma: otto gol con cinque maglie diverse. Una doppietta, come ai tempi del Lecce, è offerta a 8,25. La Roma invece punta ancora su Tammy Abraham sperando che abbia esaurito il suo stretto rapporto con i legni, visto che ne ha già colpiti otto (record europeo) in stagione: la marcatura dell’inglese, la quinta in campionato, si gioca a 3,50.

La Juventus parte favorita, 1,90, contro il Bologna, in quota a 4,00, ma non dovrà sottovalutare i rossoblù. Partita da seguire quella tra Fiorentina e Sassuolo: viola avanti a 1,90 mentre il blitz emiliano pagherebbe 4 volte la posta. Il Torino, una sola sconfitta negli ultimi 5 turni, cerca il successo, in quota a 2,20, contro un Verona, vincente a 3,40, che vuole riscattare lo stop in campionato contro l’Atalanta.

