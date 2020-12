Serie A. Milan – Lazio ultimo big match del 2020: rossoneri a 2.25 su Sisal Matchpoint. L’Inter non molla la presa, a 1.60 con il Verona

L’ultimo big match del 2020 è Milan – Lazio, le due squadre si sfidano per la 14ª giornata, prima della sosta natalizia, e si presentano in piena forma. I rossoneri hanno confermato il primato in classifica vincendo con il Sassuolo, i biancocelesti hanno portato a casa un’importante vittoria con il Napoli e puntano a risalire la classifica. Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono gli uomini di Pioli, avanti a 2.25, il successo laziale a San Siro è a 3.10 mentre il pareggio si gioca a 3.50. Indecisi gli scommettitori, il 41% ha scelto il successo milanista, il 35% la vittoria capitolina. Il Milan è ancora orfano di Ibrahimovic, ma c’è Leao, apparso in forma e che punta a un altro gol dopo quello record dopo appena 6 secondi con il Sassuolo: la rete alla Lazio del portoghese vale 3.25. Inzaghi conferma la coppia Immobile – Caicedo, con il primo in goal a 2.50 e l’ecuadoriano a 3.50. L’Inter, prima inseguitrice dei rossoneri, va a Verona per il settimo successo consecutivo, proposto a 1.60, i gialloblù non ancora mai perso con le “grandi” ma il successo è a 5.75, a 4.00 il pareggio. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 90% ha puntato sulla vittoria interista, che dovrebbe essere firmata dal solito Lukaku: il 12esimo gol del belga è a 1.90.

Il Napoli cerca il riscatto dopo le due sconfitte con Inter e Lazio, gli azzurri ospitano un Torino sempre più invischiato nella zona retrocessione e Giampaolo sempre più a rischio. Le quote favoriscono nettamente gli uomini di Gattuso, a 1.33, l’impresa dei granata al Maradona è a 9.00, alta anche la quota pareggio, a 5.25. Anche in casa Roma, dopo il pesante ko con l’Atalanta, c’è voglia di riscatto, i giallorossi hanno buone chance di tornare al successo nella sfida interna con il Cagliari, in discreta salute. Giallorossi avanti a un rasoterra 1.30, si sale a ben 10 volte la posta per il blitz sardo all’Olimpico, il pareggio è a 5.50. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match. L’Atalanta è di scena a Bologna, i nerazzurri vanno incontro alla seconda vittoria consecutiva, a 1.60, la squadra di Mihajlovich ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 4, il successo è a 5.25 con il segno X a 4.25.

PressGiochi