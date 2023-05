SERIE A, MILAN-LAZIO ANTICIPO DI UN WEEKEND ELETTRIZZANTE: CON LA PROMO QUOTE DA STAR, SU STARCASINÒ BET LA VITTORIA DEI ROSSONERI È MAGGIORATA A 8,00

Acquisita la matematica certezza che il Napoli sarà Campione d’Italia 2022/23, domani tornano in campo le squadre di Serie A per la trentaquattresima giornata di campionato. La lotta per la

Acquisita la matematica certezza che il Napoli sarà Campione d’Italia 2022/23, domani tornano in campo le squadre di Serie A per la trentaquattresima giornata di campionato. La lotta per la Champions si fa infuocata con ben sei top team in cerca del miglior piazzamento in classifica. In questo fine settimana di Serie A sono in programma ben tre scontri diretti: Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Ad aprire le danze ci penserà la sfida di San Siro tra i rossoneri e i biancocelesti e, per l’occasione, StarCasinò Bet ha studiato una special promo: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare la vittoria del Milan contro la Lazio con la quota maggiorata a 8,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 15:00 di sabato 6 maggio 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla vittoria dei rossoneri.

Domani alle ore 15:00 San Siro apre le porte per una sfida che si preannuncia spettacolare: Milan e Lazio si daranno battaglia per la conquista di tre punti fondamentali per la corsa Champions. La gara di andata si è conclusa con la vittoria degli uomini di Sarri e, in caso di successo biancoceleste, la squadra capitolina potrebbe vincere entrambe le partite di campionato contro il Milan per la prima volta dal 1977/78. La vittoria della Lazio è quotata a 4,00, quella del Milan a 2,00 (maggiorata a 8,00) mentre il pareggio è fissato a 3,40.

Poco dopo, alle ore 18:00, la Roma ospita all’Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano alla gara dopo la goleada ai danni dell’Hellas Verona, un 6-0 che ha lasciato poco scampo ai veneti. Inoltre, la Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A: ben 75 in 179 partite, con 54 pareggi e 50 successi giallorossi. Anche questa sfida vale punti preziosi per la zona coppe europee della classifica di Serie A, visto che le due squadre distano solo due lunghezze: l’Inter è quotato a 2,50, la Roma a 3,10 mentre il pareggio paga 3,10.

Chiude il blocco degli scontri diretti il lunch match domenicale affidato ad Atalanta e Juventus. Nei precedenti tra le due squadre si contano 43 pareggi, 13 successi nerazzurri e ben 65 vittorie bianconere. Nonostante ciò, la Dea è rimasta imbattuta in tutte le ultime sei sfide giocate contro la Vecchia Signora, con due vittorie e quattro pari: nella sua storia la squadra bergamasca non ha mai registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro la formazione torinese (sei gare anche tra il 1963 e il 1966). Il successo dell’Atalanta è dato a 2,42, quello della Juventus a 3,00 mentre il pareggio è quotato a 3,30.

Su StarCasinò Bet sono disponibili tutte le statistiche e le informazioni sulle quote della Serie A, per restare sempre aggiornati su tutte le più amate competizioni sportive!

Le quote nel dettaglio:

Sabato 6 maggio:

2,00 MILAN, 3,40 pareggio, 4,00 LAZIO

3,10 ROMA, 3,10 pareggio, 2,50 INTER

2,42 CREMONESE, 3,40 pareggio, 3,00 SPEZIA CALCIO

Domenica 7 maggio:

2,42 ATALANTA, 3,30 pareggio, 3,00 JUVENTUS

2,05 TORINO, 3,35 pareggio, 4,10 AC MONZA

1,88 NAPOLI, 3,75 pareggio, 4,00 FIORENTINA

2,27 LECCE, 3,10 pareggio, 3,50 HELLAS VERONA

Lunedì 8 maggio:

2,30 EMPOLI FC, 3,05 pareggio, 3,50 US SALERNITANA

1,54 UDINESE, 4,25 pareggio, 6,00 SAMPDORIA

2,43 SASSUOLO CALCIO, 3,40 pareggio, 2,90 BOLOGNA FC

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi