Serie A. Milan – Juventus, su Sisal Matchpoint favoriti i bianconeri. L’Inter può prendersi il primo posto, nerazzurri a 1.57 con la Sampdoria

Grande attesa per il big match dell’Epifania a San Siro tra Milan e Juventus, primo crocevia per lo scudetto. I rossoneri, primi in classifica e ancora gli unici imbattuti in stagione, ospitano i bianconeri che invece sono indietro nella corsa al tricolore, al quinto posto e soprattutto con un distacco importante di 10 punti. Nonostante ciò, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la squadra di Pioli non parte favorita nel match, a 3.10, il successo degli uomini di Pirlo scende a 2.35, il pareggio è a 3.30. Anche gli scommettitori si schierano con i bianconeri, il 56% ha puntato sul segno 2, il 34% crede nel successo milanista. Pioli ripropone Leao unica punta, a segno con un gran goal domenica scorsa con il Benevento: la rete del portoghese alla Juventus vale 4.00. L’altro portoghese, Ronaldo, è neanche a dirlo il principale candidato al goal, a 2.00, con la seconda doppietta di fila dopo quella all’Udinese a 6.25. Con Morata infortunato, al fianco di CR7 si rivede Dybala, il cui goal si gioca a 3.00.

Spettatrice interessata del big match di San Siro è l’Inter che punta alla nona vittoria di fila a Genova contro la Sampdoria e a prendersi il primo posto in classifica. La vittoria nerazzurra è offerta a 1.57, si sale a 6.00 per il successo blucerchiato, il pareggio è a 4.00. D’accordo gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 2 nel match. Conte deve fare a meno di Lukaku ma può contare su un Lautaro Martinez in forma smagliante, autore della sua prima tripletta in nerazzurro nel 6 a 2 al Crotone: la rete dell’argentino si gioca a 2.00. La Roma va a Crotone per confermare il terzo posto dietro alle milanesi e ha il pronostico nettamente a favore, a 1.45 contro il 6.50 dei calabresi e il pareggio a 4.75. In discesa anche l’Atalanta a Parma, la squadra di Gasperini è favorita a un rasoterra 1.27, il blitz degli emiliani vale invece ben 10 volte la posta. Altro successo in vista anche per il Napoli che ospita la neo promossa Spezia ed è avanti a 1.20, la vittoria ospite è a 12.00. Interessante la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina, entrambe non possono permettersi di perdere: i biancocelesti partono favoriti, a 1.85, per la vittoria della viola si sale a 4.00, a 3.75 il pareggio.

