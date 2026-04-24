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Serie A – Milan-Juventus: Spalletti punta il secondo posto di Allegri. La Roma ritrova Dybala: rientro con gol della Joya a 3,25 su Sisal.it

Cinque giornate al termine della Serie A e, adesso, ogni punto vale doppio. Gli occhi di tutti, nel weekend, saranno su San Siro dove la Juventus, ospite del Milan, va

24 Aprile 2026

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Cinque giornate al termine della Serie A e, adesso, ogni punto vale doppio. Gli occhi di tutti, nel weekend, saranno su San Siro dove la Juventus, ospite del Milan, va all’assalto del secondo posto occupato proprio dagli uomini di Allegri. Gli esperti Sisal vedono i bianconeri favoriti a 2,50 rispetto al 3,00 del Diavolo mentre si sale fino a 3,10 per il pareggio. La posta in palio sarà altissima e, probabilmente, si preannuncia una sfida molto chiusa: la Combo No Goal + Under 2,5, offerta a 2,45, appare molto probabile, come racconta la storia recente del match. C’è infatti una serie aperta di otto gare consecutive dove sono state realizzate al massimo due reti con una sola squadra a segno. La Juventus, a 2,00, è favorita anche per calciare più in porta nei confronti del Milan, in quota a 2,20. In una gara così tirata, il gol da fuori area, a 3,25, potrebbe risultare decisivo al pari di un calcio di rigore, dato a 2,75. In campo nessuno tirerà indietro la gamba ma, al contrario, i due mister dovranno frenare i loro animi: l’ammonizione per uno tra Allegri e Spalletti si gioca a 4,00. Jonathan David, primo marcatore a 5,75 punta a essere ancora decisivo mentre il Milan spera che Christian Pulisic, in gol a 3,00, interrompa un digiuno che dura dal 28 dicembre.

Sabato pomeriggio, invece, Bologna e Roma si affrontano al Dall’Ara in un match chiave in zona Europa. Gli esperti Sisal ritengono i giallorossi, a 2,35, favoriti contro i felsinei, offerti a 3,25, con il pareggio dato a 3,20. Anche in Emilia si preannuncia una gara tirata: un risultato esatto di 2-0 si gioca a 17 per i padroni di casa mentre il blitz capitolino pagherebbe 11 volte la posta. I corner potrebbero diventare un fattore: il Bologna, a 1,90, appare avanti rispetto alla Roma, data a 2,30, per calciarne di più. I ragazzi di Gasperini, a 2,05, rischiano di ricevere più cartellini rispetto ai rossoblù, offerti a 2,70. Donyell Malen, a 2,50, è pronto a prendersi la scena anche al Dall’Ara cercando l’undicesima rete in campionato. Al suo fianco, dopo oltre tre mesi, potrebbe rivedersi Paulo Dybala: il ritorno della Joya con gol si gioca a 3,25. In casa Bologna, Santiago Castro, nel tabellino dei marcatori a 3,50, e Riccardo Orsolini, gol o assist a 2,75, sono i pericoli maggiori per Mile Svilar.

 

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