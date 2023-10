Serie A. Milan-Juventus: match scudetto ma pochi gol

Prima contro terza con l’Inter, di scena all’Olimpico di Torino, come diretta interessata. Le luci di San Siro si accendono, domenica sera, per il match scudetto di Serie A tra Milan e Juventus con i rossoneri che vogliono blindare il primato solitario mentre i ragazzi di Allegri vogliono accorciare sui diretti avversari. Gli esperti Sisal ritengono i rossoneri favoriti a 2,30 contro il 3,30 degli ospiti con il pareggio offerto a 3,20. Posta in palio altissima ma ci sono tante possibilità di vedere pochi gol visto che l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, in quota a 2,10. Le quattro sfide più recenti, in campionato, tra le due squadre hanno visto al massimo due gol totali. Le partite tra Milan e Juventus sono sempre ricche episodi e quindi un intervento al VAR dell’arbitro, offerto a 3,00, è nelle corde del match. Inoltre, nell’ottica di una gara tiratissima, ecco che i due allenatori potrebbero trovare qualche soluzione da chi siede accanto a loro: un goal dalla panchina è dato a 2,75. Olivier Giroud sogna di far male ancora alla Juventus, dopo la rete decisiva la scorsa stagione, magari sempre con la specialità della casa: un gol di testa del bomber francese si gioca a 9,00. Sul fronte juventino, nonostante le non perfette condizioni fisiche, Dusan Vlahovic rimane il faro dell’attacco di Allegri visto che una rete o un assist del giocatore di Belgrado è offerto a 2,70.

L’Inter, come si diceva, è spettatrice interessata perché, in caso di risultato positivo, guadagnerebbe punti su una o entrambe le rivali. Nerazzurri, per gli esperti Sisal, favoritissimi contro il Torino a 1,75 rispetto al 5,00 dei granata mentre si scende a 3,60 per il pareggio. La formazione di Juric, dopo la Juventus, si trova ad affrontare un altro tabù: sette sconfitte e un solo pareggio, negli incroci più recenti in Serie A, per il Toro che è diventato un vero e proprio talismano per l’Inter. Inoltre tre delle ultime quattro vittorie dell’Inter sono arrivate per 1-0: lo stesso risultato esatto si gioca a 12,50 per i granata e a 6,25 per i ragazzi di Inzaghi. Un goal da fuori area, a 3,25, o un autogoal, offerto a 9,00, potrebbero diventare decisivi. Dieci reti in otto giornate di campionato: questo il ruolino di marcia, in Serie A, di Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter, che ha colpito quattro volte i granata, vuole incrementare il suo bottino tanto che un’altra marcatura è in quota a 2,50. Juric si affida ancora una volta a Duvan Zapata tanto che il colombiano, nel tabellino dei marcatori, si gioca a 4,00.

