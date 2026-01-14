Newsletter

15 Gennaio 2026 - 11:55

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Serie A – Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede

Il Bologna, su Sisal.it, contro il Verona vede tre punti scaccia-crisi

14 Gennaio 2026

Share the post "Serie A – Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede"

Stampa pagina

Sesta contro seconda. Lo stadio Sinigaglia, giovedì sera, apre le porte al big match tra Como e Milan, ultimo recupero della sedicesima di Serie A. Fabregas sfida Allegri in 90 minuti che possono avere un peso specifico notevole per entrambe. I rossoneri, appena una sconfitta in campionato, provano a fermare Nico Paz e compagni, lanciatissimi verso un posto in Europa: la storia dice Milan, appena 5 stop in 34 confronti contro il Como, ma i lariani vogliono scrivere un nuovo capitolo. Gli esperti Sisal vedono il Diavolo favorito a 2,50 contro il 3,00 dei padroni di casa mentre si sale leggermente, fino a 3,10, per il pareggio. Ci si aspetta una gara a viso aperto dove la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,35, è ampiamente nelle corde del match. La diretta conseguenza è che un risultato esatto di 2-1, uscito in tre dei quattro incroci più recenti, si gioca a 9,00 per il Milan mentre quello a favore del Como pagherebbe 11 volte la posta. In questa possibile giostra di emozioni e gol, l’ipotesi che entrambe le squadre effettuino almeno 4 tiri in porta è offerta a 2,50, non è da escludere neanche un Ribaltone, a 7,75. Christian Pulisic, a 3,00, e Rafa Leao, a 3,25, sono pronti ad entrare nel tabellino dei marcatori ma Nico Paz, gol o assist a 2,75, vuole trascinare il Como al successo.

Prima del derby lombardo andrà in scena il match tra Verona e Bologna, entrambe a caccia di punti pesantissimi. I padroni di casa inseguono una salvezza a dir poco complessa mentre i rossoblù vogliono scacciare la crisi visto che, in Serie A, hanno racimolato appena tre pareggi nelle ultime sette uscite. Gli esperti Sisal ritengono il Bologna favorito a 2,15 rispetto al 3,60 del Verona con il pareggio in quota a 3,10. Vista la posta in palio, nessuna delle due vorrà sbagliare o lanciarsi all’arrembaggio: normale che l’Under, a 1,57, si faccia preferire all’Over, a 2,30. Un gol da fuori area, a 3,75, o uno dalla panchina, in quota a 3,00, potrebbero indirizzare la gara al pari di una espulsione, offerta a 5,00, o un calcio di rigore, ipotesi data a 2,85. Nessuno tirerà indietro la gamba e uno scenario con almeno 5 cartellini complessivi, si gioca a 1,85, non è da escludere. Tredici gol e 3 assist in 17 confronti diretti. Questo il bilancio di Ciro Immobile contro il Verona: l’ex capitano della Lazio ancora protagonista con una rete o un passaggio vincente è in quota a 2,25. I gialloblù, come sempre, si affidano ai due gioiellini Giovane e Orban, entrambi dati a 4,00.

 

PressGiochi

Leggi anche

Gioco online illegale: vale la legge del Paese del giocatore

Regno Unito: Michael Dugher si dimette da presidente del Betting and Gaming Council

IGT: tre jackpot milionari distribuiti a dicembre

Scommesse online, Mondiali 2026 trainano la crescita: il 19% debutta nel betting

Conti di gioco: ADM pubblica la nuova versione del Protocollo di Comunicazione PACG 3.1

Aircash a ICE Barcelona 2026: soluzioni di cash-in e cash-out per i concessionari di gioco legale italiani

Serie A – Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede

Legge di Bilancio 2026, STS FIT: “Poco gioco nel Bilancio 2026”

Gioco online, ADM: sì ai sottodomini ma resta l’obbligo del sito unico

Buechele (Ceo Novomatic Italia): “Un 2026 tra innovazione, strategia e presenze fieristiche di rilievo”

I sostenitori della ICE Sustainable Gambling Zone raccolgono 80.000 euro per enti impegnati nel gioco responsabile

Esplorare la Voce Narrativa attraverso la Fiction Digitale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy