Serie A – Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede

Sesta contro seconda. Lo stadio Sinigaglia, giovedì sera, apre le porte al big match tra Como e Milan, ultimo recupero della sedicesima di Serie A. Fabregas sfida Allegri in 90 minuti che possono avere un peso specifico notevole per entrambe. I rossoneri, appena una sconfitta in campionato, provano a fermare Nico Paz e compagni, lanciatissimi verso un posto in Europa: la storia dice Milan, appena 5 stop in 34 confronti contro il Como, ma i lariani vogliono scrivere un nuovo capitolo. Gli esperti Sisal vedono il Diavolo favorito a 2,50 contro il 3,00 dei padroni di casa mentre si sale leggermente, fino a 3,10, per il pareggio. Ci si aspetta una gara a viso aperto dove la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,35, è ampiamente nelle corde del match. La diretta conseguenza è che un risultato esatto di 2-1, uscito in tre dei quattro incroci più recenti, si gioca a 9,00 per il Milan mentre quello a favore del Como pagherebbe 11 volte la posta. In questa possibile giostra di emozioni e gol, l’ipotesi che entrambe le squadre effettuino almeno 4 tiri in porta è offerta a 2,50, non è da escludere neanche un Ribaltone, a 7,75. Christian Pulisic, a 3,00, e Rafa Leao, a 3,25, sono pronti ad entrare nel tabellino dei marcatori ma Nico Paz, gol o assist a 2,75, vuole trascinare il Como al successo.

Prima del derby lombardo andrà in scena il match tra Verona e Bologna, entrambe a caccia di punti pesantissimi. I padroni di casa inseguono una salvezza a dir poco complessa mentre i rossoblù vogliono scacciare la crisi visto che, in Serie A, hanno racimolato appena tre pareggi nelle ultime sette uscite. Gli esperti Sisal ritengono il Bologna favorito a 2,15 rispetto al 3,60 del Verona con il pareggio in quota a 3,10. Vista la posta in palio, nessuna delle due vorrà sbagliare o lanciarsi all’arrembaggio: normale che l’Under, a 1,57, si faccia preferire all’Over, a 2,30. Un gol da fuori area, a 3,75, o uno dalla panchina, in quota a 3,00, potrebbero indirizzare la gara al pari di una espulsione, offerta a 5,00, o un calcio di rigore, ipotesi data a 2,85. Nessuno tirerà indietro la gamba e uno scenario con almeno 5 cartellini complessivi, si gioca a 1,85, non è da escludere. Tredici gol e 3 assist in 17 confronti diretti. Questo il bilancio di Ciro Immobile contro il Verona: l’ex capitano della Lazio ancora protagonista con una rete o un passaggio vincente è in quota a 2,25. I gialloblù, come sempre, si affidano ai due gioiellini Giovane e Orban, entrambi dati a 4,00.

