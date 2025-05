Serie A. Milan – Bologna per l’Europa. Su Sisal.it sfida in bilico: rossoneri a 2,50, felsinei a 2,80

La 36esima giornata di Serie A si apre con la sfida decisiva in chiave europea tra Milan e Bologna, che è anche un anticipo della finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. Rispettivamente nona e settima in classifica, con una sconfitta sarebbero entrambe fuori dalla già complicata corsa Champions, specie il Milan, il cui quarto posto – distante 6 punti – sembra ormai un miraggio. La gara vale molto di più per i felsinei che, invece, possono ancora sperare, visto che il terzetto Juventus – Roma – Lazio che occupa il quarto posto, è solo a un punto. I rossoneri arrivano al match forti di due vittorie consecutive in campionato, che si allungano a tre con il successo nel derby di Coppa Italia: per gli esperti di Sisal, anche se il match si presenta molto equilibrato, sono loro i favoriti, a 2,50. Il Bologna ha invece rallentato nelle ultime due giornate, pareggiando con Udinese e Juventus, il successo a San Siro è a 2,80 mentre il pareggio è proposto a 3,25. Entrambe segnano molto ma hanno lacune difensive, si prevede un match con tutte e due le squadre in gol, a 1,65, e con l’Over 2,50 a 1,90.

Assenza pesante in casa Milan, che dovrà fare a meno di Leao, squalificato. Al suo posto potrebbe giocare Joao Felix, marcatore a 4,00, ma è Gimenez – un gol e un assist nelle ultime due di campionato – il principale indiziato al gol, a 3,00. Stagione da incorniciare per Orsolini: l’esterno di Italiano finora ha già messo a segno 14 gol e 4 assist in tutte le competizioni, la sua rete è a 3,00, si sale a 5,00 per un altro assist. Occhio anche a Castro, a segno nella gara di andata, un’altra rete ai rossoneri è a 3,50. Il Milan ha ottenuto 19 punti da situazione di svantaggio in questa stagione, di cui tre nell’ultima giornata, mentre il Bologna 18, di cui uno nella scorsa giornata. Le due avversarie di giornata comandano in campionato questa speciale classifica, ecco perché l’ipotesi Ribaltone è un’opzione interessante, a 7,25.

PressGiochi