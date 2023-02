Serie A: Milan-Atalanta, la via per la Champions passa da San Siro

La strada per la Champions League, tortuosa come non mai in questa stagione di Serie A, domenica sera farà tappa a San Siro. Milan e Atalanta, divise da soli tre punti in classifica, non possono permettersi passi falsi perché le altre concorrenti vorranno approfittare dello scontro diretto. Gli esperti Sisal vedono i Campioni d’Italia favoriti a 2,20 rispetto al 3,50 della Dea con il pareggio vicinissimo a 3,25. Over, a 1,80, e Under, a 1,90, quasi si equivalgono e così un risultato esatto di 2-0 a favore del Milan si gioca a 12 mentre quello per l’Atalanta pagherebbe 20 volte la posta. La posta in palio, come detto, sarà molto alta: un’espulsione, offerta a 3,60, non è da escludere vista l’intensità agonistica che verrà messa in campo. Stesso discorso si può fare per un rigore, in quota a 2,65, anche perché i nerazzurri di Gasperini sono quelli a cui ne hanno fischiati di più in Serie A, ben sette. Rafa Leão è stato protagonista nelle ultime due vittorie del Milan trovando sempre la via della rete: un altro goal del portoghese si gioca a 2,75. Attenzione poi a Zlatan Ibrahimovic, appaiato in quota a Leão: lo svedese vuole riprendersi con gli interessi il tempo perduto e cerca la quinta marcatura all’Atalanta. Nerazzurri che invece si affidano al gioiellino Rasmus Højlund per creare problemi a Tomori e compagni: la settima rete in Serie A del danese è data a 4,00.

La giornata numero 24 di Serie A sarà invece aperta dal Napoli che vola ad Empoliin una trasferta da prendere con le molle. Se è vero che, secondo gli esperti Sisal, gli azzurri partono strafavoriti a 1,48 contro il 6,25 dei toscani mentre si scende a 4,50 per il pareggio, la capolista è reduce da tre sconfitte negli ultimi quattro incroci in Serie A contro i ragazzi oggi allenati da Zanetti. Lo stop dello scorso anno, arrivato in rimonta, costò il titolo ai partenopei. Visti i protagonisti in campo, un goal da fuori area, a 3,25, è nelle corde del match mentre un altro Ribaltone, domani pomeriggio, è offerto a 7,00. Da non escludere, partendo da queste basi, la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,05, preannuncia una sfida ricca di reti ed emozioni. Tommaso Baldanzi è il nuovo fenomeno della cantera dell’Empoli e ha già fatto male all’Inter: la rete del trequartista contro il Napoli è dato a 6,00. Otto gol tutti pesantissimi: Giovanni Simeone, pur non essendo titolare, è un elemento fondamentale e imprescindibile per la formazione di Spalletti. Il Cholito decisivo al Castellani è in quota a 2,25.

