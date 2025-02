Serie A – Milan a Torino per riscattare la delusione Champions. Piccoli, e il Cagliari, all’assalto della Juve: gol del bomber a 3,50 su Sisal.it

Messi da parte i sorteggi europei, le formazioni italiane si rituffano nel campionato dove va in scena la giornata numero 26 della Serie A. Una delle grandi deluse della Champions, il Milan, riparte da Torino sfidando i granata in un match dalle mille insidie. Gli esperti Sisal ritengono i rossoneri favoriti a 2,00 con il pareggio a 3,25 mentre il successo dei padroni di casa si gioca a 3,75. L’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, in quota a 2,10, perché le sfide con protagonisti i granata solo in 8 occasioni su 25 hanno visto più di tre reti totali. Uno di questi gol potrebbe arrivare da lontano, un gol da fuori area è offerto a 3,25 mentre si scende a 2,50 per uno dalla panchina. Entrambe le squadre difficilmente tirano indietro la gamba ma bisognerà frenare gli interventi troppo rudi perché un’espulsione si gioca a 4,15. Il Torino si affida a Che Adams anche per la cabala: l’attaccante scozzese, in gol a 3,50, finora ha segnato sette volte in campionato e quando è entrato nel tabellino dei marcatori, i granata hanno un bilancio quasi perfetto, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Conceiçao, al contrario, spera in un guizzo di Rafa Leão che contro il Toro ha messo insieme 1 gol e 5 assist: una rete o un passaggio vincente del portoghese è in quota a 2,00.

È in cerca di riscatto anche la Juventus che vola a Cagliari contro i rossoblù con in testa solo i tre punti. I ragazzi di Thiago Motta, secondo gli esperti Sisal, vedono la vittoria a 1,95; il successo rossoblù si gioca a 4,00 mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Un divario così netto non è dato solo dalla differenza di punti in classifica, ben 21, ma anche dalla storia: i sardi, infatti, negli ultimi 15 anni hanno battuto solo una volta, in tutte le competizioni, i bianconeri. Juventus ampiamente favorita, a 1,67, per segnare il primo gol del match con il Cagliari che passa in vantaggio offerto a 2,60. Un intervento del VAR è ipotesi in quota a 3,00 mentre si scende leggermente, 2,75, per la concessione di un calcio di rigore. All’Unipol Domus sarà sfida nella sfida tra i due bomber, Roberto Piccoli da un lato e Dusan Vlahovic dall’altro. L’attaccante di casa, quando vede le maglie bianconere, si scatena: Piccoli, in gol a 3,50, ha segnato alla Juventus U17, alla Primavera e alla prima squadra nella gara di andata. Vlahovic, invece, ha proprio nel Cagliari la sua vittima preferita, ben otto gol realizzati in undici sfide. Un’altra rete contro la formazione sarda è in quota a 2,50.

Il Napoli capolista, vincente a 2,20, è ospite del Como il cui successo si gioca a 3,50. Vittoria a bassa quota, 1,28, per l’Inter che riceve il Genoa, blitz che pagherebbe 11 volte la posta. L’Atalanta, a 1,55, parte favorita a Empoli, trionfo a 6,00, come le due formazioni capitoline: la Lazio, tre punti a 1,65, è ospite del Venezia, vincente a 5,25 mentre la Roma, data a 1,30, riceve il Monza, offerto a 10.

