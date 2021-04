Serie A: Lukaku primo marcatore a 5,75

Domenica sera il Diego Armando Maradona diventerà il centro del mondo per la giornata numero 31 di Serie A.

Il Napoli di Gattuso, sempre a caccia del quarto posto attualmente occupato dall’Atalanta che sarà impegnata nell’altro big match di giornata con la Juventus, ospita l’Inter capolista di Conte, reduce da 11 vittorie consecutive.

Una sfida di altissimo livello che vede i nerazzurri favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,30 rispetto ai padroni di casa dati a 3,00 mentre il pareggio si gioca a 3,50. Gli azzurri vogliono anche interrompere la striscia negativa contro l’Inter che ha vinto gli ultimi tre confronti diretti in Serie A. Handanovic e compagni hanno praticamente chiuso le maglie della difesa: numeri che fanno pendere la bilancia verso l’Under 1,5 nella prima frazione di gioco, dato a 1,45 rispetto all’Over in quota a 2,55. Il pericolo numero 1, neanche a dirlo, per la difesa del Napoli è Romelu Lukaku. Big Rom ha incrociato tre volte gli azzurri: non solo ha sempre vinto, ma ha anche timbrato tre volte il cartellino. Così una rete del belga che sblocca il risultato si gioca a 5,75. Sul fronte opposto potrebbe essere Victor Osimhen l’arma segreta di Gattuso: la sesta marcatura in campionato del centravanti nigeriano è in quota a 3,50 Ma la domenica non sarà monopolizzata solo dalla sfida del San Paolo perché, nel pomeriggio, Atalanta e Juventus daranno vita a un duello fondamentale in chiave Champions League.

I bergamaschi, quarti a un solo punto dai campioni d’Italia, andranno alla caccia di una vittoria che contro i bianconeri, in Serie A, manca addirittura da 20 anni. Un tabù che però non influisce secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint che vedono i bergamaschi favoriti a 2,50 contro il 2,75 della Juventus mentre il pareggio, uscito in sei degli ultimi otto confronti diretti in Serie A, è dato a 3,50. Vista la spiccata propensione offensiva di entrambe, nelle ultime quattro stagioni, il 2-2 è stato il risultato più frequente: un punteggio simile domenica pomeriggio è in quota a 10,50. Cristiano Ronaldo punta ad allungare il suo vantaggio nella classifica marcatori: un gol del portoghese su calcio di rigore pagherebbe 5 volte la posta.

In casa Atalanta Gasperini si affida a Luis Muriel, attualmente terzo tra i bomber in campionato: il gol numero 19 della punta colombiana si gioca a 2,50. Di questi scontri stellari, proverà ad approfittarne il Milan che domenica, nel Lunch Match, ospiterà il Genoa: rossoneri ampiamente avanti nei pronostici a 1,47 contro il 6,50 degli uomini di Ballardini. Giornata, sulla carta, agevole anche per le due formazioni capitoline. All’Olimpico andrà in scena il derby dei fratelli Inzaghi: la Lazio di Simone, vincente a 1,40, non dovrebbe incontrare problemi contro il Benevento di Pippo, il cui blitz pagherebbe 8 volte la posta.

La Roma, dopo aver centrato la semifinale di Europa League, sarà ospite del Torino: il successo giallorosso è in quota a 2,10 mentre per quello granata si sale a 3,30.

PressGiochi