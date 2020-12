Serie A. L’ottava vittoria consecutiva dell’Inter a 1.22 su Sisal Matchpoint. Il Milan risponde, rossoneri a 1.57 a Benevento

Sarà Inter – Crotone il match che aprirà il 2021 calcistico. I nerazzurri, contro la penultima in classifica, puntano all’ottava vittoria consecutiva e riproveranno a prendersi la vetta della classifica, ad appena 1 punto. Gli esperti di Sisal Matchpoint hanno pochi dubbi sulla vittoria della squadra di Conte, proposta a un rasoterra 1.22, il Crotone, che con i 7 punti nelle ultime 4 giornate ha lasciato l’ultimo posto in classifica al Torino, non sembra avere scampo a San Siro, a 13.00, difficile anche il pareggio, a 6.50. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1. Nell’ultimo match con il Verona, dopo più di un mese di digiuno, si è sbloccato Lautaro Martinez che potrebbe lasciare il segno anche con il Crotone, la sua rete è a 1.75.

Il Milan, protagonista di un 2020 straordinario, vuole iniziare il nuovo anno mantenendo il primo posto in classifica e l’imbattibilità che dura da 14 giornate. I rossoneri vanno dalla neo promossa Benevento allenata dal grande ex Pippo Inzaghi, che è in un buon momento. La gara è però a senso unico, la squadra di Pioli è avanti a 1.57, vale 5.50 la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è a 4.25. Il Milan vince anche senza il suo leader in campo Ibrahimovic, di cui dovrà fare a meno ancora per un po’, a fare goal ci penseranno Leao, a 2.25 o Rebic, a 2.50. La Roma ha chiuso il 2020 al terzo posto in classifica e ospita la Sampdoria dell’ex Ranieri, sfida tutta in discesa per i giallorossi favoriti a 1.48, si sale a 6.50 per il successo blucerchiato, il pareggio vale 4.50. Anche gli scommettitori credono nella Roma, il 93% ha puntato sulla vittoria capitolina.

Il 2020 non si è chiuso nel migliore dei modi per la Juventus che, dopo la pesante sconfitta per 3 a 0 con la Fiorentina, deve tornare a vincere per non trovarsi clamorosamente già a gennaio ai margini della lotta scudetto. Allo Stadium arriva l’Udinese e per gli uomini di Pirlo la vittoria sembra certa, a 1.42, il blitz friulano vale 8 volte la posta, il pareggio è a 4.50. A digiuno con la viola, Ronaldo vuole riprendersi la scena, la sua rete è a 1.55, con l’opzione doppietta a 3.60. Al suo fianco Morata, in goal a 2.00. Occhio alla rete dell’Udinese, proposta a 2.05.

PressGiochi