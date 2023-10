Serie A, lo Stadium si illumina per il derby della Mole tra Juventus e Torino: su Starcasinò Bet l’over 4,5 è quotato 8,75

Rete Inviolata Ospite in Lazio-Atalanta paga 3,20 mentre No Goal in Lecce-Sassuolo è dato a 2,22

A poche ore dal fischio finale delle partite delle competizioni internazionali, già stasera tornano in campo le squadre di Serie A per l’ottava giornata del campionato 2023/24. Tutti i riflettori saranno puntati sul derby della Mole in programma per domani pomeriggio, mentre domenica andranno in scena le importanti sfide Lazio-Atalanta e Napoli-Fiorentina. Si prospetta un fine settimana all’insegna del grande spettacolo sui campi italiani e le emozioni non mancheranno, come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Questa sera, alle ore 20:45, va in scena l’interessante sfida tra Lecce e Sassuolo, due squadre che hanno impressionato positivamente in questo inizio di stagione. I salentini hanno totalizzato ben undici punti nelle prime cinque giornate di campionato, ma sono stati sconfitti nelle ultime due gare da Juventus e Napoli. Gli emiliani, invece, in questo inizio di Serie A non hanno ancora centrato alcun pareggio, raccogliendo finora quattro sconfitte e tre vittorie. Il pari è il risultato meno atteso, con la quota fissata a 3,45, mentre il successo del Lecce è dato a 2,60 e quello del Sassuolo a 2,70.

Domani alle 18:00 il tanto atteso Derby della Mole tra Juventus e Torino. L’ultima stracittadina vinta dal Torino in casa della Juventus in Serie A risale all’aprile 1995: da allora si contano dodici vittorie bianconere e cinque pareggi. Più in generale, la Vecchia Signora è la squadra contro cui il Toro ha perso il maggior numero di partite (76) e ha subito il maggior numero di gol (243) nella sua storia nel massimo campionato italiano. I granata sono rimasti a secco di reti nelle ultime due giornate e non ne collezionano tre di fila dal novembre 2014. La Juventus resta la favorita con la quota a 1,93, mentre il Torino è dato a 4,35 e il pareggio a 3,30.

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Atalanta. I bergamaschi hanno collezionato ben cinque clean sheet in questo inizio di campionato, posizionandosi tra le migliori difese del torneo. La squadra capitolina è una delle avversarie con cui i nerazzurri hanno ottenuto più successi in Serie A: 37 in totale, di più solo contro il Bologna (38). Si prospetta una gara equilibrata, con la quota della vittoria dell’Atalanta fissata a 2,55, quella della Lazio a 2,65 mentre il pareggio è dato a 3,25.

Chiude il turno di campionato la calda sfida di domenica sera tra Napoli e Fiorentina. Le ultime sei gare tra queste due formazioni si sono chiuse con quattro vittorie partenopee, un pareggio e una sola vittoria dei toscani: il 3-2 dell’aprile 2022. Dopo aver ottenuto il successo per 4-1 contro l’Udinese e per 4-0 contro il Lecce, gli azzurri potrebbero segnare più di tre reti per tre incontri di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia: gli unici precedenti risalgono all’ottobre 1957 e al maggio 2017. Il Napoli è quotato 1,58, la Fiorentina a 5,10 mentre il pareggio è fissato a 4,15.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 6 ottobre:

3,05 EMPOLI FC, 3,30 pareggio, 2,38 UDINESE

2,60 LECCE, 3,45 pareggio, 2,70 SASSUOLO CALCIO

Sabato 7 ottobre:

1,38 INTER, 5,10 pareggio, 7,50 BOLOGNA FC

1,93 JUVENTUS, 3,30 pareggio, 4,35 TORINO

4,00 GENOA, 3,50 pareggio, 1,95 MILAN

Domenica 8 ottobre:

1,70 AC MONZA, 3,90 pareggio, 4,90 US SALERNITANA

2,32 FROSINONE CALCIO, 3,25 pareggio, 3,05 HELLAS VERONA

2,65 LAZIO, 3,25 pareggio, 2,55 ATALANTA

4,50 CAGLIARI CALCIO, 3,35 pareggio, 1,82 ROMA

1,58 NAPOLI, 4,15 pareggio, 5,10 FIORENTINA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.