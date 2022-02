Serie A. L’Inter vuole eliminare il Milan dalla corsa scudetto Fiorentina, inizia l’era Cabral: gol alla Lazio a 3,00

Riparte la Serie A e l’Inter si prepara a vivere il periodo cruciale della sua stagione. In poco più di 10 giorni, i nerazzurri si trovano ad affrontare Milan e Napoli in campionato, Roma in Coppa Italia e Liverpool in Champions League. Simone Inzaghi però vuol fare un passo alla volta e l’inizio del tour de force si chiama derby, sabato pomeriggio alle 18, con la speranza di estromettere, definitivamente o quasi, i cugini rossoneri dalla lotta scudetto. Inter favoritissima a 1,85, secondo gli esperti di Sisal, rispetto al 4,25 del Milan mentre per il pareggio si scende a 3,60. Domani si sfidano i due attacchi più prolifici della Serie A, 100 reti in due: così la Combo Over+Goal, a 1,80, appare sai probabile. Una stracittadina non lesina mai emozione e intensità: occhio agli interventi in area visto che un rigore si gioca a 2,50. Proprio Lautaro Martinez, dopo l’errore dal dischetto nel derby di andata, prova a riscattarsi e la sua rete è offerta a 2,50 mentre in casa rossonera ci si affida al totem Zlatan Ibrahimovic, il cui gol è dato a 3,50. Ma Simone Inzaghi ritrova un fedelissimo come Felipe Caicedo che, alla Lazio, gli ha regalato molti punti sul finale di gare: ecco perché l’88 nerazzurro ultimo marcatore contro il Milan si gioca a 12,50.

Domani sera, al Franchi di Firenze, inizia la nuova era della Fiorentina dopo il burrascoso passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. La Viola sfida la Lazio di Sarri per continuare a sognare un posto in Europa. I ragazzi di Italiano, secondo gli esperti Sisal, partono leggermente favoriti a 2,40 contro il 2,90 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,40. I capitolini hanno però un bilancio molto positivo nelle ultime 4 stagioni e mezza: 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Il Goal, in quota a 1,50, è ipotesi molto concreta vista la natura offensiva delle due squadre mentre tre delle cinque sfide più recenti sono terminate 2-1. Lo stesso risultato esatto, domani sera, in favore dei padroni di casa si gioca a 10 mentre quello per gli ospiti pagherebbe 11 volte la posta. Ciro Immobile, già 5 reti alla Fiorentina, punta a trascinare la sua Lazio verso un altro successo: vederlo come primo marcatore pagherebbe 6 volte la posta. Dal canto suo il popolo viola vuole conoscere, ed ammirare, subito il sostituto di Dusan Vlahovic, Arthur Cabral. Il giovane brasiliano, 27 gol in stagione con la maglia del Basilea, vuole diventare il nuovo idolo della Fiesole: un gol all’esordio si gioca a 3,00.

PressGiochi