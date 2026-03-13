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Serie A – L’Inter riprende la marcia scudetto con l’Atalanta: su Sisal.it la capolista avanti a 1,52. Il Milan risponde a 1,95 all’Olimpico con la Lazio

Dopo la sconfitta nel Derby, l’Inter vuole riprendere la marcia verso lo scudetto. A San Siro arriva l’Atalanta, che a Milano contro i nerazzurri non vince dal 2014 e arriva

13 Marzo 2026

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Dopo la sconfitta nel Derby, l’Inter vuole riprendere la marcia verso lo scudetto. A San Siro arriva l’Atalanta, che a Milano contro i nerazzurri non vince dal 2014 e arriva da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare, senza contare la batosta subita in Champions con il Bayern Monaco. Gli esperti di Sisal vedono un ritorno alla vittoria degli uomini di Chivu, avanti a 1,52, si sale a 6,00 per il blitz della Dea a San Siro, il pareggio vale 4,50. L’Inter viaggia a una media di 2,7 gol a partita, anche se è rimasta a secco nelle ultime due con Como e Milan: nella sfida con l’Atalanta sembra scontato il ritorno al gol dei nerazzurri, a 1,08, ma ci sono ottime chance di vedere entrambe le squadre segnare, a 1,80. Lautaro Martinez è ancora fermo ai box, Chivu si affida alla coppia Thuram – che torna titolare dopo il forfait nel derby – Esposito- a secco di reti da tre turni: entrambi sono proposti marcatori a 2,50. Attenzione anche a Zielinski, che ai bergamaschi ha segnato tre gol in campionato: la sua rete vale 5,00. Nella Dea, il primo indiziato al gol è Scamacca, a 3,75.

Il Milan è tornato a sperare nello scudetto dopo la vittoria nel Derby ma, sulla strada della rimonta, trova una Lazio in ripresa, tornata alla vittoria nell’ultimo turno dopo un digiuno di quattro partite. Gli esperti Sisal favoriscono i rossoneri, a 1,95, la seconda vittoria consecutiva dei biancocelesti è a 4,00, il segno X è a 3,40. La difesa rossonera è la meno battuta del campionato e non ha subìto neanche un gol nelle ultime due: il terzo clean sheet consecutivo di Maignan è un’ipotesi a 3,15. Sarri spera nel grande classico dell’ex in gol: Daniele Maldini, in rete per la prima volta con la maglia della Lazio nello scorso turno con il Sassuolo, è a 5,00, così come Isaksen e Zaccagni. Allegri si affida alla coppia Leao – Pulisic, rispettivamente a 2,40 e 2,50.

Nella 29esima giornata, in programma anche lo scontro diretto per la Champions League tra Como e Roma, appaiate in classifica. I lariani sono in rampa di lancio e si presentano alla sfida con 3 vittorie di fila, mentre i giallorossi hanno raccolto solo un punto nelle ultime due. Su Sisal.it il Como è favorito, a 2,10, la vittoria giallorossa è a 3,50, il pareggio a 3,40. Entrambe le squadre possono contare su due bomber di razza: da un lato Douvikas, che con la Roma cerca la doppia cifra, con il decimo gol stagionale a 2,50; dall’altro Malen che, dal suo arrivo a gennaio, ha già segnato sei reti: la settima al Sinigaglia è proposta a 3,50.

 

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