Serie A. L’Inter prova l’affondo: nerazzurri avanti nella sfida scudetto con il Napoli, a 1,75

Il girone di ritorno comincia con il big match scudetto tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che tentano l’affondo e si presentano al match con 4 lunghezze di vantaggio sui partenopei che invece, dopo lo scivolone con il Verona, non possono permettersi altri passi falsi. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Chivu è in un momento d’oro, come testimonia la striscia di sei vittorie consecutive, e difficilmente mollerà la presa sul primo posto in classifica: anche se l’Inter non vince con il Napoli da due anni, stavolta conduce a 1,75, si sale a 5,00 per il successo degli uomini di Conte, il pareggio vale 3,60. Partita da cui ci si aspetterebbe spettacolo, ma le quote di Under 2,50 a 1,72 e No Gol, a 1,80, prevalgono sull’Over, a 2,00, e sul Gol, a 1,90. Lautaro Martinez è il punto fermo di Chivu in attacco, l’argentino è il primo indiziato al gol, a 2,50, con Thuram che, con sei centri nelle ultime otto gare, si candida ad affiancarlo, in gol a 3,00. Conte deve fare i conti con diverse assenze, tra cui pesa l’incognita Neres, uomo del momento: a candidarsi al gol c’è Hojlund, a 5,00, stessa quota per McTominay.

Il Milan, reduce dal mezzo passo falso interno con il Genoa, non può perdere altro terreno dal primo posto e deve approfittare dello scontro diretto delle avversarie, ma al Franchi trova una Fiorentina a caccia di punti salvezza. Gli esperti Sisal prevedono la vittoria dei rossoneri, a 2,00, indietro la viola, a 4,00, con il pareggio a 3,40. Dopo la panchina contro Cremonese e Lazio, Kean dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto e la sua rete è a 3,25, il Milan risponde con Pulisic e Leao, entrambi a 2,75. Tutto facile, almeno sulla carta, per la Juventus che ospita la Cremonese. La squadra di Spalletti ha inanellato cinque risultati utili consecutivi ed è favorita anche stavolta, a un rasoterra 1,24 contro il 13 dei grigiorossi e il 6,00 del pareggio. Vittoria all’orizzonte anche per la Roma che, con il Sassuolo all’Olimpico, prosegue la corsa Champions con i tre punti a 1,55, si sale a 6,50 per il blitz dei neroverdi, con il pareggio a 4,00. Sfida formato europeo tra Como e Bologna, con i lariani reduci da tre vittorie di fila e gli emiliani che invece non vincono da sei turni: il pronostico favorisce gli uomini di Fabregas, a 2,00, vale 4,00 il ritorno al successo della squadra di Italiano, il pareggio è a 3,25.

PressGiochi