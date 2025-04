Serie A – L’Inter in cerca di riscatto, la Roma per infrangere un tabù

Due sconfitte consecutive che hanno comportato l’aggancio in classifica del Napoli e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Otto anni di delusioni e molte sconfitte inframezzate da una sola gioia, quella del 1° ottobre 2022, proprio a San Siro. Inter-Roma di domenica pomeriggio, al Meazza, si può racchiudere in questi dati con i nerazzurri che vogliono cancellare il recente passato e i capitolini che provano a infrangere un vero e proprio tabù. Gli esperti Sisal credono nel riscatto dei ragazzi di Inzaghi, vincenti a 1,72 rispetto al 4,75 dei giallorossi con il pareggio in quota a 3,75. Nonostante si sfidino due delle migliori difese della Serie A, si prevede una gara a viso aperto con la Combo Goal + Over 2,5 offerta a 2,15: di conseguenza, un risultato esatto di 2-1 si gioca a 8,50 quello a favore dell’Inter mentre la Roma che replica il punteggio di tre anni fa pagherebbe 16 volte la posta. Tanti gol chiamano l’ipotesi di un Ribaltone, a 7,25, mentre non va esclusa una rete dalla panchina, data a 2,50. Le palle inattive potrebbero diventare un fattore: i nerazzurri partono favoriti a 1,50 per calciare più corner rispetto alla Roma, in quota a 2,90. La Scala del calcio proporrà tanti protagonisti anche se alcuni di quelli attesi, Thuram e Dybala, non ci saranno causa infortunio. Lautaro Martinez, nel tabellino dei marcatori a 2,50, vuole regalare tre punti di platino alla sua squadra e, nel suo compito, potrebbe essere aiutato da Federico Dimarco, gol o assist a 2,50, spesso decisivo contro la Roma. I giallorossi, dal canto loro, sperano che Artem Dovbyk, offerto a 3,50, possa trovare il primo gol contro una big con Matias Soulé, gol o assist a 3,00, che non vuole interrompere il momento magico.

Il Napoli, al Maradona, ospita un Torino da non sottovalutare. Gli azzurri, però, sono ampiamente favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,44 con il pareggio in quota a 4,25 mentre il blitz granata pagherebbe 8 volte la posta. Meret e compagni hanno la miglior difesa del campionato e, tra le mura amiche, hanno subito appena 11 reti in 16 gare: il Torino che non segna è offerto a 1,80. Il DNA di entrambe le squadre è quello di non tirare indietro la gamba: un rigore è dato a 2,75 mentre un’espulsione si gioca a 5,50. E un intervento del VAR? Un’ipotesi a 3,00. Romelu Lukaku ha un bilancio quasi perfetto contro il Torino: imbattuto in 7 confronti con 5 reti, e 3 assist, messe a segno. Il sesto gol di Big Rom ai granata è in quota a 2,25. Vanoli si affida a Ché Adams, 9 gol in campionato, e pronto a colpire nuovamente, a 4,50, dopo la rete contro l’Udinese.

Il Bologna, vincente a 1,85, cerca di consolidare il quarto posto contro l’Udinese, tre punti a 4,25, che prova ad evitare la sesta sconfitta consecutiva. Partono in discesa sia la Fiorentina, 1,72, contro l’Empoli, offerto a 5,00, che la Lazio, trionfo a 1,52, nei confronti del Parma, blitz a 6,00.

