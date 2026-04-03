Serie A. L’Inter, favorita, si affida all’effetto San Siro per battere la Roma

La delusione per la terza esclusione consecutiva ai Mondiali è ancora freschissima ma la Serie A non può fermarsi e riparte con due big match. A San Siro, la capolista Inter riceve una Roma incerottata ma in piena lotta per il quarto posto. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoritissimi a 1,62 rispetto al 5,50 dei capitolini mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Sebbene Under e Over si equivalgono, entrambi offerti a 1,85, le ultime tre sfide sono tutte terminate con lo stesso risultato esatto 1-0: il medesimo punteggio, domenica sera, si gioca a 3,60 in favore dell’Inter mentre quello per la Roma è in quota a 7,50. Partita che si preannuncia molto tirata e dove nessuno tirerà indietro la gamba: un intervento del VAR è dato a 2,75 mentre un rigore con espulsione pagherebbe 9 volte la posta.

L’Inter prova a recuperare capitan Lautaro Martinez, primo marcatore a 4,50 mentre una rete di Pio Esposito è offerta a 2,40. Svilar e compagni dovranno, ovviamente, fare attenzione a Federico Dimarco, gol o assist a 2,25. I giallorossi hanno in Donyell Malen, a segno a 3,75, il terminale offensivo principe ma il rientro di Mati Soulé, gol o assist a 3,25, potrebbe far saltare il banco nella difesa interista. Da San Siro al Maradona dove, nella sera di Pasquetta, è in programma il secondo big match di giornata: Napoli-Milan. Conte sfida Allegri per il ruolo di antagonista dell’Inter. Gli esperti Sisal vedono gli azzurri favoriti a 2,45 rispetto al 3,20 dei milanesi con il pareggio in quota a 2,90. Gli episodi, in una sfida così importante e tirata, potrebbero fare la differenza: un goal da fuori area, a 3,50, un’autorete, pagherebbe 12 volte la posta, ma anche un Ribaltone, offerto a 8,75, non sono da escludere. E se l’arbitro dovesse assegnare un rigore dopo il minuto 85 che

risultasse decisivo? Difficile ma non impossibile visto che si gioca a 25. Rasmus Hojlund, nel tabellino dei marcatori a 3,25, guiderà l’attacco del Napoli: la speranza di Antonio Conte è che Scott McTominay, assist a 5,00, lo possa affiancare al meglio. Christian Pulisic, in gol a 3,25, è pronto a caricarsi il Milan sulle spalle ma Adrien Rabiot, gol o assist a 3,50, potrebbe risultare l’arma decisiva di Max Allegri.

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