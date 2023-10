Serie A: L’Inter, favorita con la Roma, ospita il grande ex Lukaku. Leão, primo marcatore a 8,50, punta ancora il Napoli

Inter-Roma non è mai una partita banale in Serie A e quest’anno, sicuramente, avrà un motivo in più per avere tutti i riflettori puntati addosso. Domenica pomeriggio torna, nello stadio meneghino, Romelu Lukaku, non da idolo nerazzurro ma da nuovo condottiero capitolino. Basterebbe questo per infiammare una gara dove l’Inter parte nettamente favorita: gli esperti Sisal vedono la vittoria dei ragazzi di Inzaghi a 1,60 contro il 5,50 della Roma mentre si scende a 4 per il pareggio. Giallorossi che provano a infrangere un tabù visto che la vittoria dello scorso anno è l’unica nei 12 confronti più recenti in Serie A. La gara terminò 2-1, grazie a un Ribaltone che domenica si gioca a 7,50: lo stesso risultato esatto, invece, è dato a 8,50 per i padroni di casa mentre pagherebbe 19 volte la posta per Mancini e compagni. Inzaghi, a gara in corso, ha più opzioni di Mourinho ma i giocatori pronti a subentrare potrebbero diventare un’arma: un gol dalla panchina è in quota a 2,50. Lautaro Martinez finora ha trascinato l’Inter e vuole esaltarsi anche di fronte all’ex compagno di reparto: il Toro ancora a segno è offerto a 2,25. Leggermente più alta la quota di Marcus Thuram, dato a 2,75. Mou, squalificato, punterà ancora una volta su Romelu Lukaku e sulla sua voglia di far male ai suoi vecchi compagni: la rete di Big Rom si gioca a 3,75. Occhio poi a Stephan El Shaarawy, in grandissima forma: un gol o un assist del Faraone sono dati a 5,00.

Domenica impegnativa per le formazioni meneghine visto che il Milan vola a Napoli per affrontare i Campioni d’Italia. I rossoneri vogliono cancellare una settimana per ora tremenda, i ragazzi di Garcia tentano di accorciare ancora di più il gap dalla vetta. Piccola curiosità: negli ultimi sei confronti diretti in Serie A tra le due squadre ha sempre vinto la formazione in trasferta. Nonostante questo Napoli favorito, per gli esperti Sisal, a 2,25 contro il 3,20 del Milan con il pareggio che si gioca a 3,40. Partita che si preannuncia divertente e ricca di emozioni: la Combo Goal + Over 2,5 è in quota a 2,10. Sia il VAR, a 3,00, che un gol da fuori area, dato a 3,25, potrebbero diventare protagonisti nel corso del match. Con Osimhen ancora ai box, potrebbe essere il turno di Giovanni Simeone: la rete del Cholito si gioca a 3,50. Matteo Politano, da ex interista, potrebbe avere una motivazione in più a servire un assist, a 5,00m ai propri compagni. Rafa Leão sa come far male al Napoli: il portoghese ancora primo marcatore è in quota a 8,50. Al suo fianco ci sarà sempre Olivier Giroud la cui quinta rete in carriera agli azzurri è offerta a 3,50.

