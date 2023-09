Serie A. L’Inter, con il Sassuolo, vuole ingranare la sesta

L’Inter vuole continuare la sua fuga solitaria in Serie A. I nerazzurri ospitano, domani sera al Meazza, il Sassuolo con l’obiettivo preciso di centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato. Impresa assolutamente nelle corde dei ragazzi di Inzaghi tanto che gli esperti Sisal vedono i tre punti a 1,33 contro l’8,00 degli emiliani mentre si scende a 5,75 per il pareggio. Tra l’altro Inter e Sassuolo non conoscono la divisione della posta: in 20 precedenti solo due volte, entrambe a San Siro, la gara è finita in parità mentre quest’anno nessuna ha ancora impattato una gara. L’Over, a 1,40, si fa preferire, di molto, all’Under, offerto a 2,75, tanto che il risultato esatto di 2-1, uscito in 3 dei 5 scontri diretti più recenti, si gioca a 9,00 per i padroni di casa mentre per i neroverdi pagherebbe 24 volte la posta. In questa girandola di reti, un Ribaltone, a 6,25, è nelle corde del match. Lautaro Martinez contro Domenico Berardi: il confronto tra Inter e Sassuolo passa anche per quello tra i due numeri 10. Il Toro nerazzurro è partito fortissimo in stagione, 6 gol e 2 assist, e vuole continuare questo trend tanto che vederlo come primo marcatore a 4,15. Non vuole essere da meno Berardi, miglior goleador della sfida con 7 reti all’attivo: l’ottava meraviglia dell’esterno neroverde è offerta a 4,50.

Chi non vuole far scappare i cugini è il Milan, staccato di tre punti in classifica, ospite di un Cagliari ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Gli esperti Sisal ritengono i rossoneri favoriti a 1,67 contro il 5,50 dei sardi con il pareggio offerto a 3,75. La formazione allenata da Ranieri vuole esorcizzare il Diavolo: negli ultimi 25 anni, il Cagliari ha sconfitto il Milan solo nel maggio 2017. I rossoblù, inoltre, hanno bucato la porta milanista una volta nei sette incroci più recenti: ecco che un altro clean sheet del Milan si gioca a 2,25. I portieri dovranno fare molta attenzione ai tiri da lontano visto che un goal da fuori area è in quota a 3,25. Stefano Pioli scioglierà il dubbio su Olivier Giroud solo all’ultimo: il bomber francese potrebbe avere un turno di riposo ma la cabala dice che spesso è stato decisivo contro il Cagliari. Un gol o un assist del transalpino è dato 1,65. Se invece Giroud dovesse accomodarsi in panchina, sarebbe il turno di Luka Jovic, nel tabellino dei marcatori a 3,00. I padroni di casa, alle prese con molti infortuni, si affidano al grande ex Andrea Petagna, in gol a 4,50, e ad Alessadro Deiola, autore della rete di 2 anni fa, che sogna di ripetersi: un’impresa in quota a 9,00.

