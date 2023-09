Serie A, l’Inter capolista ospita il Sassuolo: su Starcasinò Bet Andrea Pinamonti primo marcatore a San Siro è quotato 13,00

Over 4,5 in Lazio-Torino è dato a 7,50 mentre Rete Inviolata Casa in Napoli-Udinese paga 2,02

Lo spettacolo della Serie A torna subito sui campi della penisola italiana: a poche ore dalla fine del quinto turno, già questa sera prende il via la sesta giornata del campionato 2023/24. Nell’ultimo weekend ci sono stati diversi risultati inaspettati, in particolare i pareggi di Napoli, Roma e Lazio e la sconfitta della Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’Inter, capolista a punteggio pieno, e il Lecce, terzo in classifica, sono finora le grandi sorprese del torneo, che si appresta a entrare nel vivo. Quali saranno i colpi di scena del turno infrasettimanale? Sarà il gol dell’ex di Andrea Pinamonti contro l’Inter? Le emozioni del grande calcio italiano non si faranno attendere, come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Si inizia oggi alle 20:45 con la sfida dello Stadium tra Juventus e Lecce. Per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato italiano, i salentini incontreranno i bianconeri con più punti e una migliore posizione in classifica. Inoltre, grazie a tre vittorie e due pareggi, i giallorossi hanno registrato la miglior partenza di sempre: undici punti in cinque partite rappresentano il nuovo record del Club. La Vecchia Signora, però, ha un ottimo trend nelle gare disputate il martedì: ha vinto tutte le ultime cinque gare disputate in questo giorno della settimana, segnando in totale ben 14 gol e subendone solo due. Il successo della Juventus è dato a 1,50, quello del Lecce a 6,70 mentre il pareggio è fissato a 4,35.

Domani sera alla stessa ora l’Inter ospita a San Siro un Sassuolo carico della vittoria contro la Juventus dell’ultimo turno. Nei precedenti disputati a Milano regna un grande equilibrio, con quattro successi per parte e due pareggi. Contro i nerazzurri, però, i neroverdi hanno subito due delle tre sconfitte peggiori in Serie A: 0-7 sia nel 2013 che nel 2014. In caso di vittoria, gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero eguagliare il record di vittorie consecutive nelle prime giornate di campionato: hanno già totalizzato, infatti, sei successi di fila anche nelle stagioni 2019/20 e 1966/67. L’Inter è il grande favorito, con la quota fissata a 1,34, mentre il Sassuolo è dato a 7,75 e il pareggio a 5,70.

Nello stesso momento in campo sul prato dell’Olimpico di Roma Lazio e Torino. I biancocelesti hanno raccolto finora solo quattro punti nelle prime cinque giornate e, in caso di sconfitta, stabilirebbero il loro record negativo della competizione. I granata ad aprile hanno vinto l’ultima sfida contro i capitolini e potrebbero ottenere due successi di fila contro i laziali per la prima volta dal 2013. La Lazio è quotata 2,18, il Torino a 3,45 mentre il pareggio è fissato a 3,30.

In contemporanea il Napoli ospita al Maradona l’Udinese, con i bianconeri in cerca della prima vittoria stagionale. I partenopei sono rimasti imbattuti in tutti gli ultimi 14 match contro i friulani, realizzando ben 2.6 gol a partita. L’ultimo precedente, giocato alla Dacia Arena, si è chiuso con l’1-1 che ha regalato agli azzurri la vittoria matematica dello Scudetto 2022/23. In questa stagione, però, i campani hanno perso l’ultima partita interna giocata contro la Lazio: non subiscono due sconfitte consecutive in casa in Serie A da dicembre 2021. La vittoria del Napoli è data a 1,38, quella dell’Udinese a 7,75 mentre il pareggio è fissato a 5,00.

La giornata di campionato si chiude giovedì sera con l’ultima partita. Alle 20:45 il Genoa ospita al Marassi la Roma, due squadre ancora in cerca di continuità in questo inizio di stagione. Gli ultimi 16 precedenti tra le due formazioni si sono chiusi con dodici vittorie giallorosse e quattro pareggi. Gli uomini di Mourinho hanno ottenuto il successo in tutte le ultime tre partite giocate a Genova e potrebbero vincere quattro trasferte di fila contro il Grifone per la prima volta nel massimo campionato italiano. La Roma è quotata 2,10, il Genoa a 3,60 mentre il pareggio è dato a 3,15.

Le quote nel dettaglio:

Martedì 26 settembre:

1,50 JUVENTUS, 4,35 pareggio, 6,70 LECCE

Mercoledì 27 settembre:

5,30 CAGLIARI CALCIO, 3,90 pareggio, 1,65 MILAN

2,32 EMPOLI FC, 3,30 pareggio, 3,15 US SALERNITANA

4,25 HELLAS VERONA, 3,75 pareggio, 1,83 ATALANTA

1,34 INTER, 5,70 pareggio, 7,75 SASSUOLO CALCIO

2,18 LAZIO, 3,30 pareggio, 3,45 TORINO

1,38 NAPOLI, 5,00 pareggio, 7,75 UDINESE

Giovedì 28 settembre:

2,35 AC MONZA, 3,30 pareggio, 2,95 BOLOGNA FC

3,55 FROSINONE CALCIO, 3,55 pareggio, 1,97 FIORENTINA

3,60 GENOA, 3,15 pareggio, 2,10 ROMA

