Serie A – L’Inter accarezza lo scudetto ma Napoli e Atalanta non mollano. La Juve vede la Champions; Lazio, Bologna e Roma ci provano su Sisal.it

Un successo, l’ottavo consecutivo in tutte le competizioni contro l’Atalanta, che va ben oltre i tre punti conquistati. L’Inter, al quarto clean-sheet in fila con la Dea, lancia un messaggio forte ai bergamaschi e al Napoli, bloccato sul pareggio dal Venezia: lo scudetto è sul petto dei ragazzi di Inzaghi e lì vuol restare. Gli esperti Sisal, infatti, vedono i campioni d’Italia in carica favoritissimi per la conferma del titolo a 1,40: se l’Inter dovesse confermarsi sul tetto della Serie A, riuscirebbe in qualcosa che non accade dal 2020, visto che l’ultima a confermare lo scudetto fu la Juventus.

Napoli e Atalanta però, staccate rispettivamente di tre e sei punti, non vogliono mollare la presa e provarci fino a che la matematica non dirà il contrario. La formazione di Antonio Conte, un solo successo nelle ultime 5 uscite, è consapevole di non poter più sbagliare nulla se vuole portare, all’ombra del Vesuvio, il quarto tricolore azzurro, un’impresa che si gioca a 3,50. Ancora più in salita la strada per la Dea, meno sei dal vertice, attesa da un calendario molto complesso da qui alla fine del torneo. Gasperini e i suoi però tenteranno la rimonta per conquistare il primo, storico, scudetto dell’Atalanta: una rimonta che pagherebbe 9 volte la posta.

Non meno appassionante è la lotta per il quarto posto, ultimo valido per partecipare alla prossima Champions League. Sei squadre sono racchiuse in sei punti e, a otto giornate dalla fine, tutto può ancora accadere. Nonostante il grande momento di difficoltà, la Juventus rimane la favorita, a 1,75, per centrare la qualificazione alla coppa europea più importante. Alle spalle dei bianconeri si piazza la Lazio, anche lei con una sola vittoria nelle ultime cinque, offerta a 4,00, mentre il Bologna, attuale “proprietario” della quarta piazza, si gioca a 5,00. Occhio però alla Roma di Claudio Ranieri, la squadra che ha guadagnato più punti, in tutto il 2025, nei 5 maggiori tornei continentali. I giallorossi, i quali hanno perso Paulo Dybala per almeno un mese, vorrebbero riassaporare la Champions, dopo ben 7 anni, e riuscirci pagherebbe 9 volte la posta. Staccatissime, infine, sia Milan che Fiorentina: i rossoneri sono offerti a 12, i toscani addirittura a 16.

PressGiochi