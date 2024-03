Serie A: le sfide per l’Europa animano un weekend ricco di scontri diretti

Al Dall’Ara andrà in scena uno dei match più interessanti della 28esima giornata di Serie A, che vedrà giocare il Bologna, al quarto posto con 51 punti, contro l’Inter, arrivato a 72 punti. I rossoblù, che hanno collezionato solo successi nelle ultime 5 partite, vorrebbero consolidare la loro posizione tra le prime quattro. La capolista, al contrario, ha sostanzialmente archiviato il campionato, con 15 punti di vantaggio dalla Juventus. Per questa partita, i bookmakers di StarCasinò Bet prevedono una vittoria della squadra di Simone Inzaghi, con il segno 2 attestato a 2.08, la X a 3.35 e l’1 degli emiliani quotato a 3.45. Rispetto alle reti, il Goal è quotato a 1.83, il No Goal è fissato a 1.87; l’esito previsto è l’Under 2,5, offerto a 1.70, mentre la quota dell’Over 2,5 è di poco superiore, attestata a 2.07. L’1-1 e lo 0-1 sono i risultati esatti più attesi, bancati rispettivamente a 5.10 e a 5.90. Seguono lo 0-0, l’1-0 e l’1-2 che si attestano tutti e tre a 7.75.

Domenica 10 marzo, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà un big match tra la seconda e la sesta del campionato: Juventus – Atalanta. Entrambe le squadre sembrano affrontare un periodo complesso e questo rende il pronostico più ostico: la Vecchia Signora, abbandonati i sogni scudetto, deve guardarsi le spalle dal Milan, lontano solo una lunghezza; i bergamaschi non sono riusciti a mantenere la quarta posizione, scivolando al sesto posto dopo le sconfitte contro Inter e Bologna. I bianconeri vengono dati come favoriti: l’1 è quotato a 2.10, mentre la Dea si attesta con il segno 2 a 3.40. La X è quotata a 3.30. Per quel che riguarda il risultato esatto, il pareggio per 1-1 è dato a 5.10 e l’1-0 è quotato un punto in più, a 6.10. Per tutti gli altri esiti, le quote sono bancate con quote superiori a 7.50.

Lo stadio Franchi sarà il teatro dello scontro tra Fiorentina e Roma, rispettivamente all’ottavo e al quinto posto in classifica. Il match sarà sicuramente acceso: i giallorossi hanno dimostrato un’incredibile determinazione in campo, con 6 vittorie su 7 partite giocate in campionato sotto la guida di Daniele De Rossi; nonostante la scia positiva collezionata però, per questo match, i bookies vedono la Viola leggermente favorita: il segno 1 è bancato a 2.38, contro il 2 quotato a 2.90. La X è data a 3.30. L’Under 2,5 è quotato a 1.78, l’Over 2,5 a 1.95; il Goal è dato a 1.75 e il No Goal a 1.97.

In lotta per la salvezza si affronteranno Sassuolo e Frosinone, rispettivamente al 19esimo e 16esimo posto in classifica: le due squadre si trovano a sole quattro lunghezze di distanza l’una dall’altra. Al Mapei Stadium, i neroverdi desiderano una svolta e i bookies di StarCasinò Bet vedono una loro vittoria come il risultato più atteso: l’1 infatti è quotato a 2.18, contro il 2 della squadra di Di Francesco attestato a 3.00. La X è bancata a 3.60. Per questo match, il Goal è dato a 1.53, il No Goal a 2.35. Il risultato esatto più atteso è l’1-1 bancato a 5.80, mentre gli altri si attestano sopra all’8.75.

Ad aprire questa giornata di campionato, venerdì 8 marzo, al Maradona si terrà l’anticipo della 28esima giornata di campionato, Napoli – Torino, per il quale i bookmakers di StarCasinò Bet vedono gli uomini di Calzona vittoriosi a 1.83, decisamente favoriti rispetto al 2, bancato a 4.60. È alta anche la quota del pareggio, data a 3.35. Il risultato esatto più atteso è l’1-0, attestato a 4.90, seguito dai pareggi 1-1 e 0-0, dati rispettivamente a 5.40 e 6.90.

All’Unipol Domus di Cagliari si terrà Cagliari – Salernitana, dove i padroni di casa sperano di guadagnare punti salvezza per uscire dalla zona di retrocessione, con l’1 fissato a 1.85, mentre la Salernitana vede il segno 2 quotato a 4.05, che evidenzia le sue scarse possibilità di vittoria. La X è data a 3.55.

Per quel che riguarda Genoa – Monza, posizionate rispettivamente al 12esimo e 11esimo posto in classifica, i bookies prevedono come vincente il Grifone, con l’1 quotato a 2.13, la X bancata a 3.15 e il 2 a 3.50. Favorito anche il Lecce, che domenica affronterà l’Hellas Verona: l’1 è dato a 2.20, la X a 3.15 e il 2 a 3.35.

Milan – Empoli, che si terrà allo stadio Meazza di Milano, vede la terza in classifica favorita dai pronostici: il segno 1 è quotato a 1.42, la X a 4.60, mentre il 2 è dato a 6.70.

L’ultimo match della giornata si terrà lunedì 11 marzo tra Lazio e Udinese. All’Olimpico, gli uomini di Sarri si scontreranno con la squadra di Cioffi da favoriti: i bookies di StarCasinò Bet propongono infatti la loro vittoria a 1.88, quota decisamente più bassa rispetto al segno 2 bancato a 4.00 e la X che si attesta a 3.35.

