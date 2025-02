Serie A: le quote della ventiseiesima giornata

Questa sera iniziano le partite valevoli per la ventiseiesima giornata di Serie A. Inter – Genoa si giocherà domani allo stadio Meazza di Milano. Si scontrano la seconda in classifica, in cerca di punti per scalare la vetta dal momento che dista solo 2 lunghezze dalla capolista, e la squadra di Vieira, che all’undicesima posizione, vuole assicurarsi la salvezza. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono la squadra di Inzaghi vittoriosa con il segno 1 dato a 1.29, cifra nettamente inferiore al 2 ligure, bancato a 10.50. La X viene quotata a 5.80. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è bancato a 1.64, il Goal è atteso a 2.13; l’Over 2,5 è quotato a 1.61, l’Under 2,5 si attesta a 2.17. Per i risultati esatti, il 2-0 è dato a 6.15; lo seguono l’1-0, bancato a 7.21, e il 3-0, proposto a 7.75.

Sabato 22 febbraio allo stadio Grande Torino si giocherà Torino – Milan, due squadre con obiettivi diversi: i granata sono in cerca di punti per tenersi lontani dalle zone calde, essendo al dodicesimo posto con 28 lunghezze; i rossoneri vogliono rimettersi in corsa per per raggiungere l’Europa, dalla settima posizione della classifica con 41 punti. Per questo match i pronostici di Betsson vedono gli uomini di Conceicao vincenti con il 2 bancato a 2.10; la X viene data a 3.40, mentre il segno 1 del team di Vanoli è quotato leggermente più alto a 3.70. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene atteso a 1.66, l’Over 2,5 si attesta a 2.10; il No Goal è bancato a 1.81 e il Goal è quotato a 1.90.

Allo stadio Penzo si terrà il match tra Venezia e Lazio: i padroni di casa sono in cerca di punti per la salvezza, trovandosi al penultimo posto con 16 punti; gli ospiti sono in piena lotta per entrare in zona Champions, con 46 lunghezze. Per questo match i bookmakers offrono la squadra di Baroni in vantaggio con il 2 proposto a 1.69, mentre il segno 1 e la X sono quotati rispettivamente a 4.95 e 4.05. L’Over 2,5 viene dato a 1.72, l’Under 2,5 si attesta a 2.00; il Goal è bancato a 1.75 e il No Goal è atteso a 1.96.

Lo stadio Bentegodi sarà teatro della sfida tra Hellas Verona e Fiorentina: la squadra di casa sogna di allontanarsi dalla zona di retrocessione; la Viola è in cerca di punti per rientrare in zona Champions: obiettivo tornare alla vittoria. I bookies propongono il segno 2 degli uomini di Palladino a 1.94, mentre il segno 1 è dato più alto a 4.10; la X è attesa a 3.55. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 6.65, lo 0-1 è quotato a 7.50, mentre l’1-2 è atteso a 9.00.

Allo stadio Via del Mare si giocherà Lecce – Udinese, e per questo match i bookies di Betsson attendono la vittoria della squadra di Runjaic: il segno 2 è infatti quotato a 2.60, di poco più basso del segno 1, che viene dato a 2.95. La X è bancata a 3.15. Il No Goal e il Goal sono attesi rispettivamente a 1.80 e 1.91; l’Under 2,5 è dato a 1.58, mentre l’Over 2,5 a 2.22.

Per Parma – Bologna, i pronostici vedono il 2 degli ospiti atteso a 1.95, cifra inferiore al segno 1, bancato a 4.00. La X viene data a 3.60. Nel match Como – Napoli gli ospiti vengono proposti in vantaggio: per questa partita il segno 2 è quotato a 2.20, l’1 è dato a 3.55. La X è bancata a 3.30. Favorita anche l’Atalanta nella partita contro l’Empoli: i bookies di Betsson offrono la sua vittoria a 1.58, mentre la X e il 2 sono dati rispettivamente a 4.25 e 5.80.

Per il match Cagliari – Juventus si vede pronosticata la vittoria della Vecchia Signora: il 2 è quotato a 1.90, la X è data a 3.60, mentre il segno 1 è bancato a 4.20. Per Roma – Monza i giallorossi sono favoriti con l’1 dato a 1.34, la X quotata a 5.40, mentre il segno 2 viene proposto a 9.25.

