Serie A, Lazio-Roma: Mourinho avanti di un soffio, Sarri insegue a 2,90

Un solo punto di distanza in classifica e quote prevedibilmente in bilico per una delle partite più difficili da decifrare. Il derby tra Lazio e Roma di domenica pomeriggio si apre con un pronostico quasi in perfetto equilibrio, con i giallorossi a godere di un piccolo vantaggio sia secondo i betting analyst che per gli scommettitori. Il «2» di Mourinho apre il tabellone Planetwin365 a quota 2,65, con il 36% di giocate dalla sua parte, mentre per un altro successo di Sarri dopo quelli della scorsa stagione si sale a 2,90 (con il 33% delle preferenze). I quattro incroci “romani” tra i due allenatori non sono mai finiti con il pareggio, uno scenario stavolta a 3,05. La Roma ha fin qui la media gol più alta (tra fatti e subiti) di tutta la Serie A, pari a 3,27 per incontro. Nonostante questo, gli analisti puntano decisi sull’Under 2,5, favorito a 1,63; per un incontro con almeno tre reti complessive si sale a 2,14. Attesissimo il confronto in campo tra Romelu Lukaku, trascinatore dei giallorossi, e Ciro Immobile, fresco del gol numero 200 con la maglia biancoceleste: sul tabellone dei marcatori entrambi sono offerti a 3,00, con Dybala ad affiancare il belga (a 3,55) e Pedro (5,50) a dar manforte al capitano della Lazio. Occhi puntati anche sui cartellini, dopo le tre espulsioni dell’ultimo derby: stavolta almeno un cartellino rosso si gioca a 3,75 e in primo piano finiscono anche i due allenatori. In questo caso, l’espulsione di uno tra Sarri e Mourinho pagherebbe 7,50, mentre per l’ammonizione si scende a 2,50.

La prima big a scendere in campo sarà però il Milan, chiamato domani a confermarsi dopo la vittoria in Champions sul Psg. Il ritorno al successo anche in Serie A, in casa del Lecce, si gioca a 1,73 su Planetwin365; per i giallorossi, a secco di vittorie da settembre, sarebbe un’impresa a 5,03, mentre per il pari si scende a 3,65. Spettacolari gli ultimi tre incroci giocati al Via del Mare, ciascuno dei quali si è chiuso con almeno quattro reti complessive: un’altra partita da Over 3,5 pagherebbe 3,57, per entrambe le squadre a segno la quota è a 1,88. Leao è stato il grande protagonista degli scontri diretti dello scorso anno, nei quali ha segnato complessivamente tre gol: un’altra rete del portoghese è data a 3,00, alle spalle di Giroud che rimane la prima scelta a 2,75.

Sul fronte leccese si fanno invece avanti il capocannoniere giallorosso Krstovic a 4,00 e Banda a 6,00. Continua invece il periodo altalenante del Napoli, che dopo il pareggio deludente contro l’Union Berlino ripartirà in campionato contro l’Empoli, di nuovo al Maradona. Ancora una volta la strada è sulla carta in discesa per Garcia, avanti a 1,22 su Planetwin365 contro l’11,00 dei toscani e il 6,65 della X. Partita in discesa anche per l’Inter, che chiuderà il turno domenica sera contro la sorpresa Frosinone: a San Siro l’«1» è valutato 1,18, con Di Francesco lontanissimo a 12,90 e il pareggio a 7,40. Sempre in alta classifica, la Juventus tenterà nuovamente il sorpasso – almeno provvisorio – sui nerazzurri. Per i bianconeri, la quota di partenza contro il Cagliari è a 1,36; per i rossoblù, che arrivano dalle prime due vittorie in campionato, l’offerta è a 8,63, con il pareggio che vale 5 volte la posta.

