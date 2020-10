Serie A. Lazio – Inter, nerazzurri avanti a 2.15 su Sisal Matchpoint. Pirlo favorito su Gattuso in Juventus – Napoli.

Non si smentisce l’Atalanta che, dopo le vittorie con Torino e Lazio in cui ha realizzato un doppio poker, non vuole fermarsi e punta al bottino pieno anche nel match casalingo contro il Cagliari. Tutto facile per la Dea secondo gli esperti di Sisal Matchpoint la vittoria dei nerazzurri è a un rasoterra 1.27, si sale a 10.00 per l’impresa sarda, difficile anche il pareggio, a 6.25. Sicuri del successo nerazzurro anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto i padroni di casa. 3 gol nelle prime 2 giornate per il Papu Gomez, al momento il più decisivo nella macchina da gol di Gasperini: l’argentino sarà determinante anche contro il Cagliari, la sua rete è a 2.25.

La terza giornata è però soprattutto quella dei due big match Lazio – Inter e Juventus – Napoli. I biancocelesti di Inzaghi vogliono subito archiviare il ko con l’Atalanta ma all’Olimpico arriva l’Inter di Conte, a punteggio pieno e intenzionata a non perdere terreno nella lotta scudetto. I nerazzurri sono favoriti a 2.15, la vittoria dei capitolini vale 3.10, il segno X si gioca a 3.80. Anche gli scommettitori si schierano con l’Inter, l’82% ha scelto il segno 2 nel match. 9 gol messi a segno nelle prime 2 giornate fanno sorridere Conte ma il contraltare sono 5 reti subite in due gare che mostrano una fragilità difensiva di cui la Lazio può approfittare: la rete degli uomini di Inzaghi appare scontata, a 1.23. Immobile è il più indiziato al gol, aiutato da Luis Alberto: il gol del bomber biancoceleste su assist dello spagnolo è un’ipotesi a 7.50, stessa quota per il gol di Lukaku su assist di Hakimi.

Altro esame per Pirlo che, dopo il pareggio con la Roma, affronta una delle capoliste a punteggio pieno, il Napoli. Sfida affascinante anche per il confronto in panchina tra i due allenatori, compagni nella Nazionale campione del mondo. La Juventus di Pirlo sembra ancora in rodaggio mentre gli azzurri sono partiti alla grande, con due vittorie, 8 reti segnate e zero subite. I bianconeri hanno il pronostico a favore, a 2.00, il Napoli non vince a Torino contro la Juve dal 2018, il successo si gioca a 3.70, a 3.60 il pareggio. Più schierati gli scommettitori, l’80% ha scelto la vittoria juventina. Oltre al gol del solito Ronaldo, a 2.00, potrebbe esserci quello di Dybala pronto al debutto in campionato, la rete della Joya è a 2.75. Il Napoli, orfano di Insigne, si affida a Mertens, marcatore a 4.00, ma occhio a Osimhen che ha già conquistato la platea napoletana ma a cui ancora manca il gol: il suo primo sigillo in Serie A potrebbe arrivare proprio contro i bianconeri, opzione a 4.00

