Serie A: Lazio-Fiorentina, Immobile vuole un’altra notte da protagonista. La Juventus con il talismano Sassuolo, l’ennesimo 3-1 a 11

Implacabile nei big match di Serie A, remissiva con le formazioni di media classifica. La Lazio a due volti di Maurizio Sarri spera di ritrovare i tre punti domani sera contro una Fiorentina che la precede di un punto in classifica. I capitolini, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, partono nettamente favoriti a 1,95 contro il 3,75 dei viola mentre per il pareggio si scende leggermente a 3,60. Un solo successo dei toscani, lo scorso maggio, negli ultimi otto incroci in campionato fanno pendere la bilancia dalla parte della Lazio. Difficile che, vista la propensione offensiva delle due formazioni e la storia recente della sfida, una delle due rimanga a secco: ecco perché il Goal, a 1,57, si fa preferire di molto al No Goal, offerto a 2,25. La partita si preannuncia molto intensa e i protagonisti in campo dovranno stare attenti ai cartellini visto che sono state ben sei le espulsioni nei quattro incroci più recenti: una altro protagonista che finisce anzitempo la gara si gioca a 3,25. La Lazio, ancora una volta, si affiderà al suo capitano, Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste ha un conto aperto con la Fiorentina come dimostrano i 5 gol realizzati, in Serie A, contro i viola dal 2018 ad oggi. Un’altra rete di Immobile, già a segno otto volte in campionato, è data a 2,00. Italiano, invece, spera che Dusan Vlahovic possa mettere da parte le voci di mercato e trascinare la sua squadra alla vittoria come accaduto nell’ultimo incrocio con la Lazio quando realizzò una doppietta: ripetere l’impresa domani sera pagherebbe 15 volte la posta.

La Juventus, dopo il pareggio in extremis a San Siro contro l’Inter, ospita il talismano Sassuolo: in sedici incroci, i bianconeri si sono imposti 12 volte a cui si aggiungono 3 pareggi e un solo successo degli emiliani che risale a 6 anni fa. Normale, visti i precedenti, che la formazione di Allegri, per gli esperti di Sisal Matchpoint, “veda” i tre punti a 1,44 rispetto al 7,00 del Sassuolo con il pareggio dato a 4,75. Trentacinque gol complessivi realizzati nelle ultime 8 sfide: l’Over, a 1,47, è decisamente più prevedibile dell’Under, in quota a 2,50. La scorsa stagione entrambe le partite terminarono 3-1 in favore della Juventus: lo stesso risultato esatto, domani allo Stadium, si gioca a 11 mentre lo stesso punteggio per il Sassuolo pagherebbe 60 volte la posta. Il rigore a San Siro ha permesso a Paulo Dybala di tornare al gol. Il fuoriclasse bianconero, già 5 reti ai neroverdi oggi allenati da Dionisi, si prenota per entrare ancora nel tabellino dei marcatori: l’intesa con Federico Chiesa va migliorando e chissà che la Supercoppia juventina non riesca a scardinare la difesa del Sassuolo. Dybala a segno su assist di Chiesa è offerto a 6,00. Gli ospiti si affidano, ancora una volta a Domenico Berardi, l’uomo in più degli emiliani. L’esterno della Nazionale italiana in gol all’Allianz Stadium è dato a 4,50.

L’Inter di Inzaghi vola a Empoli: trionfo nerazzurro a 1,50 rispetto al 5,50 dei padroni di casa. La Roma sarà ospite di un Cagliari ferito in una trasferta che potrebbe rivelare più insidie del previsto: giallorossi comunque favoriti a 1,65 contro il 4,80 della formazione di Semplici. L’Atalanta fronteggia la Sampdoria a Marassi: il successo dei bergamaschi si gioca a 1,75 mentre i tre punti per i doriani sono offerti a 4,25.

PressGiochi