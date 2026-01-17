Serie A. Lazio-Como: Monday Night con vista sull’Europa

La Serie A non conosce respiro e già da stasera, con l’anticipo tra Pisa e Atalanta, parte la giornata numero 21 di campionato. Il big match sarà anche la gara di chiusura visto che, all’Olimpico, Lazio e Como saranno protagoniste di un Monday Night con vista sull’Europa. Gli esperti Sisal vedono una partita in grandissimo equilibrio con i padroni di casa favoriti a 2,75, il blitz lariano a 2,90 con il pareggio in quota a 2,80.

Due maestri del gioco offensivo, Sarri e Fabregas, che però, in questa stagione, stanno facendo fortuna grazie ai rispettivi reparti arretrati: normale che l’Under, a 1,57, si faccia preferire all’Over, offerto a 2,25. In una partita così tirata, i calci da fermo potrebbero diventare decisivi e la Lazio, a 1,97, è favorita per calciare più corner rispetto al Como, dato a 2,40. Scenario che si ribalta per ciò che riguarda, invece, i tiri in porta: i ragazzi di Fabregas sono offerti a 2,05, quelli di Sarri a 2,15. La garra non mancherà e sia un rigore, a 3,10, che il VAR, a 2,75, sono nelle corde del match. Petar Ratkov, in quota a 3,75, sogna il primo gol davanti ai suoi nuovi tifosi mentre Kenneth Taylor, gol o assist a 4,00, è pronto a prendere la Lazio per mano. In casa Como, oltre a Nico Paz, assist a 5,00, si spera nella rete di Tasos Douvikas, si gioca a 3,75: quando il bomber greco trova la rete, i lariani hanno sempre portato a casa i tre punti.

Seconda sfida in cinque giorni tra Torino e Roma. I granata, quest’anno, sono un tabù per i capitolini: due gare giocate all’Olimpico, campionato e Coppa Italia, e

altrettante vittorie. Gli esperti Sisal, però, danno fiducia a Dybala e compagni favoriti a 2,05 rispetto al 4,00 dei padroni di casa mentre si scende a 3,10 per il pareggio. La Roma si affida anche alla storia recente della sfida: negli ultimi 9 anni, in campionato, ha perso solo una volta con il Torino padrone di casa. Il No Goal, a 1,80, è ipotesi concreta visto che all’ombra della Mole si presenta la miglior difesa del campionato: il clean-sheet di Svilar è in quota a 2,45, quello di Paleari a 3,80. Un risultato esatto di 2-0, quindi, pagherebbe 20 volte la posta quello a favore dei granata mentre si gioca a 8,50 quello per gli ospiti. Che Adams, a 3,75, e il Cholito Simeone, a 4,50, vogliono ancora far male alla Roma. Gasperini, però, spera che Donyell Malen, appena arrivato dall’Aston Villa, abbia un esordio da sogno con gol, in quota a 3,00.

Occhio poi a Paulo Dybala, 10 reti al Toro: una rete o un assist della Joya è dato a 2,00.

PressGiochi