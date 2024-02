Serie A: Lazio – Bologna scontro per l’Europa

Grande rilievo ha il lunch match della domenica che si terrà all’Olimpico di Roma: Lazio – Bologna. Il successo dei biancocelesti, reduci da una prestigiosa vittoria nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, viene quotato a 2.23, mentre la sconfitta dei rossoblù e la X vengono riportati rispettivamente a 3.40 e 3.05. Per quel che riguarda il numero di reti, l’Over 2,5 è quotato a 2.50; l’Under 2,5, invece, si attesta a 1.50, a testimonianza del fatto che i bookies prevedono l’alta probabilità che si segnino meno di 2 goal. Il risultato esatto 1-1 è quotato 4.95, mentre lo 0-0 è segnato a 5.70, a 4.95 si attesta invece 1-0, quota uguale al possibile pareggio 1-1, che sottolinea come questa sfida tra squadre in gara per l’Europa si possa considerare una partita aperta a qualsiasi risultato.

L’altro big match del turno di campionato è la partita Empoli – Fiorentina, che vede quest’ultima favorita: nel derby toscano troviamo il 2 a 2.07, con l’1 e la X rispettivamente a 3.55 e 3.30, con l’Empoli impegnato nella lotta salvezza, mentre i viola sono in piena corsa per una competizione europea. Sulla stessa scia anche il match Udinese – Cagliari, che riporta quote decisamente a favore della prima: se infatti il 2 e la X vengono presentati dagli analisti a 4.00 e 3.45, l’1 è bancato a 1.88.

Allo U-Power Stadium domenica si giocherà il posticipo della 25esima giornata: Monza – Milan. La Squadra di Raffaele Palladino è data come sfavorita dai bookies con un 1 a 4.35 nel match contro i rossoneri che, con un 2 a 1.78, sembrerebbero potersi aggiudicare un’altra vittoria. La X è quotata 3.55. Se la vittoria del Milan è molto probabile, al contrario c’è incertezza sul numero di goal che verranno segnati, in quanto l’under 2,5 e l’over 2,5 sono entrambi attestati a 1.87.

Questa sera si sfideranno Inter e Salernitana, match valido come anticipo della venticinquesima giornata, con calcio d’inizio previsto alle ore 21.00 presso lo Stadio San Siro di Milano. Questo testa-coda della Serie A tra Inter, prima della classe sempre vittoriosa dall’inizio del nuovo anno, e la Salernitana, ultima in classifica con ben 15 sconfitte e con una distanza di 7 punti dalla salvezza, vede favoriti i nerazzurri con l’1 a 1.17 contro un 2 quotato a 15.00; la X è data a 7.25. La partita è decisiva per le sorti di entrambe: i nerazzurri possono proseguire la fuga Scudetto, mentre i granata, guidati dal nuovo allenatore Fabio Liverani, hanno l’ultima occasione per provare a rincorrere una salvezza ormai quasi impossibile. Per la situazione goal, si presenta un Over 2,5 largamente favorito con quota 1.44, l’Under 2,5 è bancato a 2.75. Il dato non stupisce: la squadra di Inzaghi nelle ultime 5 partite in casa (campionato, Coppa Italia e Supercoppa) ha sempre segnato e ha subito un solo goal contro il Verona. Al contrario la Salernitana è riuscita a segnare solo 7 reti, aggiudicandosi il peggior record in attacco fuori casa della Serie A.

Il 25esimo turno si aprirà` stasera allo stadio Olimpico Grande Torino con Torino-Lecce. Uno scontro che si preannuncia determinante per entrambe le squadre, in decima e tredicesima posizione, separate da 9 punti di distanza. I bookmakers di StarCasinò quotano la vittoria del Torino a 1.83, mentre il pareggio è segnato a 3.45. La vittoria del Lecce sembrerebbe poco probabile, con un 2 dato a 4.70. Per questo match l’opzione Under 2,5 è quotata a 1.58, mentre l’Over 2,5 è quotato a 2.32.Per quanto riguarda Goal – No Goal invece le quotazioni sono rispettivamente 2.15 e 1.66.

Al Diego Armando Maradona si terrà sabato il match tra gli azzurri guidati in panchina da Walter Mazzari, reduci da una sconfitta per 1-0 contro il Milan, contro il Genoa che con 29 punti occupa l’undicesimo posto in classifica. Il segno 1 è a 1.62, mentre la vittoria dei rossoblù è considerata improbabile, con il segno 2 a 5.70. Anche il pareggio tra i due team sembrerebbe difficile, la X è a 3.90.

Dopo la sconfitta in casa con l’Udinese, la Vecchia Signora, che sembra essere in una striscia negativa (2 sconfitte e un pareggio) calcherà il prato verde dello stadio Bentegodi di Verona, contro un Hellas Verona reduce da match con risultati poco soddisfacenti (una sola vittoria nelle ultime 5 partite). I bookies di StarCasinò favoriscono la vittoria bianconera con segno 2 che si attesta a 1.67, la X e l’1 sono rispettivamente a 3.65 e 5.70.

L’Atalanta è data come favorita nel match contro il Sassuolo: il segno 1 a 1.36, seguito dal 2 a 7.75; la quota che propongono da StarCasinò Bet per il pareggio è 5.50. Il Frosinone di Di Francesco, collocato al 14esimo posto, sfiderà la Roma di De Rossi, reduce da tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro, maturata in casa contro l’Inter. Per questo match i favoriti sono i giallorossi, con il 2 quotato a 1.90 contro i 3.65 del segno 1. La X è bancata a 3.70.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi