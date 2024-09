Serie A. Lautaro insegue Vlahovic per la corona di capocannoniere

La Serie A si ferma dopo sole tre giornate per fare spazio alla Nazionale di Luciano Spalletti impegnata nelle prime gare stagionali di Nations League. Oltre alla lotta per lo scudetto, al momento decisamente incerta e indecifrabile ma con Inter, Juventus e Napoli davanti a tutte, c’è molta curiosità su chi indosserà la corona di re dei bomber. Il titolo, al momento, è nelle mani, e nei piedi, di Lautaro Martinez il quale, per confermarsi, dovrà riscrivere la storia: infatti, in semplice ordine cronologico, solo Roberto Boninsegna ha vinto per due anni di fila la classifica dei cannonieri tra i giocatori dell’Inter; l’ultimo straniero a riuscirci fu Michel Platini e il più recente back to back è stato realizzato da Antonio Di Natale nel 2011. Tutte leggende della Serie A che il capitano nerazzurro vuole imitare: secondo gli esperti Sisal la conferma di Lautaro Martinez è offerta a 4,00.

Il Toro insegue Dusan Vlahovic che, nonostante qualche critica di troppo piovutagli addosso dopo la sfida con la Juventus, è il grande favorito per indossare la corona dei bomber. Il numero 9 bianconero, vincente a 3,50, sarebbe il primo calciatore serbo a vincere il titolo e, contemporaneamente, permetterebbe alla formazione juventina di agganciare il Milan, a quota 18, nella speciale classifica a squadre.

Il podio è completato da Mateo Retegui, passato dal Genoa all’Atalanta a causa dell’infortunio di Gianluca Scamacca. L’attaccante italo argentino, il cui successo si

gioca a 6,50, vorrebbe regalare alla Dea il secondo titolo della sua storia, tra i cannonieri, dopo quello centrato da Pippo Inzaghi nel 1997. Ma, naturalmente, c’è grande, grandissima attenzione a Romelu Lukaku, subito a segno alla prima con il Napoli. Il belga, fortemente voluto da Antonio Conte, vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista con l’allenatore che più di tutti lo ha valorizzato.

Big Rom vuole imitare Victor Osimhen, volato nel frattempo in Turchia al Galatasaray, nel vincere quel titolo che solo altre tre leggende azzurre hanno centrato: Maradona, Cavani e Higuain. Il successo di Lukaku pagherebbe 9 volte la posta.

Stessa quota per Marcus Thuram mentre i bomber di Lazio e Roma, Castellanos e Dovbyk, sono offerti entrambi a 16.

PressGiochi