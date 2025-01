Serie A: la ventiduesima giornata è ricca di sfide emozionanti

Il Lecce e i Campioni d’Italia in carica si scontrano con la vittoria nerazzurra quotata a 1.31; per Napoli – Juventus i bookies propongono la vittoria degli uomini di Conte a 2.15; Lazio e Fiorentina si affrontano con l’1 quotato a 2.05.

Oggi iniziano i match valevoli per la ventiduesima giornata di Serie A, edizione 2024-2025. Allo stadio Via del Mare domenica 26 gennaio si scontreranno Lecce e Inter: i padroni di casa sono in cerca di punti utili per allontanarsi dalla zona di retrocessione; i Campioni d’Italia in carica invece, dal secondo posto in classifica, puntano a una vittoria per scalare la vetta, distando solo di 3 lunghezze dalla capolista e avendo una gara da recuperare. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria nerazzurra con il segno 2 dato a 1.31, decisamente inferiore all’1, quotato a 9.25; la X viene bancata a 5.80. Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.68, il Goal è atteso a 2.06; l’Over 2,5 è quotato a 1.62, l’Under 2,5 si attesta a 2.16. Per i risultati esatti, lo 0-2 è l’esito più atteso, dato a 6.25; lo seguono lo 0-1 e lo 0-3 dati rispettivamente a 7.25 e a 8.00.

Sabato 25 gennaio lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro dello scontro tra Napoli e Juventus. Gli azzurri, primi in classifica, con 50 punti, sono pronti a difendere la loro posizione; la Vecchia Signora cerca punti per raggiungere la zona Champions, dal quinto posto con 37 lunghezze. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di Conte vittoriosa con l’1 bancato a 2.15; la X viene data a 3.15, mentre il segno 2 piemontese è quotato più alto a 3.85. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.50, l’Over 2,5 si attesta a 2.40; il No Goal è bancato a 1.67, il Goal è quotato a 2.08.

Altro big match della giornata è Lazio – Fiorentina, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 26 gennaio. Uno scontro diretto che potrebbe valere la zona Champions, dal momento che i biancocelesti sono in quarta posizione con 39 lunghezze, mentre la Viola si trova al sesto posto con 33 punti vogliosa di ritrovare il successo. I pronostici prevedono i padroni di casa favoriti: il segno 1 è quotato a 2.05, mentre il 2 della squadra di Palladino è atteso a 3.80. La X è bancata a 3.50. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.50, l’1-0 è proposto a 7.50, mentre tutte le altre cifre sono bancate superiori a 9.25.

Allo stadio Grande Torino si giocherà Torino – Cagliari: i granata, all’undicesima posizione, cercano punti per risalire la classifica; gli uomini di Nicola cercano invece la salvezza, distando solo 2 lunghezze dalla zona di retrocessione, ma essendo in serie positiva da 3 partite consecutive. Per questo match i bookies di Betsson propongono la squadra di casa come vincente: l’1 è quotato a 2.25, più basso del segno 2 che viene dato a 3.50; la X è bancata a 3.20. Il No Goal e il Goal sono attesi rispettivamente a 1.78 e a 1.93; l’Under 2,5 è dato a 1.60, mentre l’Over 2,5 a 2.22.

La giornata di sabato propone altri due match Como – Atalanta e Empoli – Bologna. La prima partita, che si terrà allo stadio Giuseppe Sinigaglia, prevede la vittoria della Dea: il 2 è quotato infatti a 1.87, la X è data a 3.75, mentre il segno 1 è bancato a 4.20. Anche allo stadio Castellani si attende la vittoria degli ospiti: il 2 è dato a 2.10, la X è quotata a 3.25, il segno 1 del team di D’Aversa viene bancato a 3.95.

Domenica 26 gennaio si terrà Milan – Parma: la prima arriva alla partita con il desiderio di non allontanarsi molto dalla zona Champions, la seconda è in cerca di punti per tenersi lontana dalla zona di retrocessione. I bookmakers prevedono gli uomini di Conceicao in vantaggio con l’1 bancato a 1.31. Il segno 2 viene quotato alto a 8.75, la X è data a 6.10. Per quel che riguarda le reti, il Goal è atteso a 1.75, il No Goal si attesta a 1.97; l’Under 2,5 viene quotato a 2.67, l’Over 2,5 è invece bancato a 1.42.

Per Udinese – Roma, i pronostici vedono il 2 atteso a 2.25, inferiore quindi al segno 1 e alla X, bancanti entrambi 3.35. Il match Venezia – Verona, vede pronosticata la vittoria della squadra di casa, con il segno 1 quotato a 2.20, mentre il 2 è dato a 3.35. La X del pareggio è bancata a 3.45.

La ventiduesima giornata si chiude con Genoa – Monza, per la quale i pronostici di Betsson vedono la vittoria dei liguri proposta a 2.25, mentre la X è data a 3.10, e il 2 è atteso a 3.60.

PressGiochi