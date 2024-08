Serie A: la terza giornata propone emozioni allo stadio Meazza

La terza giornata di Serie A 2024 – 2025 vede protagonista un big match, Inter – Atalanta, che si giocherà venerdì 30 agosto allo stadio Meazza. Per i nerazzurri, l’inizio del campionato è stato buono: dopo la vittoria contro il Lecce, la squadra di Inzaghi arriva a 4 punti collezionati nelle prime due giornate. Gli uomini di Gasperini hanno come obiettivo la zona Champions, come la scorsa stagione; per ora hanno totalizzato 3 punti, dopo la sconfitta subita dal Torino 2-1. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria dei Campioni d’Italia con il segno 1 dato a 1.60, decisamente inferiore al 2, quotato a 5.50; la X viene bancata a 4.30. Rispetto alle reti, il Goal è fissato a 1.67, il No Goal è atteso a 2.08; l’Over 2,5 è quotato a 1.63, l’Under 2,5 si attesta a 2.15. Per i risultati esatti, l’1-1 è l’esito più atteso, dato a 8.00; lo seguono il 2-1 e l’1-0 dati rispettivamente a 8.50 e a 8.75.

Lo stadio Penzo sarà teatro dello scontro tra Venezia e Torino, i primi arrivano al match con 1 solo punto raccolto in due partite; la squadra granata ha iniziato il campionato in modo positivo, con 4 punti, grazie anche all’ultimo successo contro il Milan. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di Vanoli vittoriosa con il 2 bancato a 2.20; la X viene data a 3.40, mentre il segno 1 è quotato più alto a 3.50. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.72, l’Over 2,5 si attesta a 2.00; il Goal è bancato a 1.84, il No Goal è quotato a 1.86.

Altro big match della giornata, Lazio – Milan, due squadre che si affronteranno all’Olimpico di Roma sabato 31 agosto. I biancocelesti affrontano la squadra ospite avendo collezionato 3 punti, dopo la sconfitta in casa dell’Udinese; gli uomini di Fonseca hanno avuto un difficile inizio di campionato, racimolando 1 solo punto nelle due precedenti giornate. I pronostici prevedono i rossoneri favoriti: il segno 2 è quotato a 2.50, mentre il segno 1 della squadra di Baroni è atteso a 2.85. La X è bancata a 3.45. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.40, lo 0-1 è proposto a 9.25, mentre tutte le altre cifre sono bancate superiori a 10.00.

Allo stadio Maradona si giocherà Napoli – Parma, che arrivano alla partita la prima con 3 punti, la seconda con 4. Per questo match i bookies di Betsson propongono la squadra di casa come vincente: l’1 è quotato a 1.48, decisamente più basso del segno 2 che viene dato a 7.20; la X è bancata a 4.45. Il Goal e il No Goal sono attesi rispettivamente a 1.84 e a 1.83; l’Over 2,5 è dato a 1.67, mentre l’Under 2,5 a 2.04.

La giornata di sabato propone altri due match Bologna – Empoli e Lecce – Cagliari. La prima partita, che si terrà allo stadio Dall’Ara, prevede la vittoria degli uomini di Italiano: l’1 è quotato infatti a 1.66, la X è data a 3.70, mentre il segno 2 è bancato a 6.00. Allo stadio Via del Mare invece si attende la vittoria della squadra di casa: l’1 è dato a 2.25, la X è quotata a 3.25, il segno 2 del team di Nicola viene bancato a 3.45.

Il 1 settembre si terrà un altro big match: Juventus – Roma, la prima arriva alla partita con alle spalle un eccellente inizio di campionato a punteggio pieno con 6 punti, la seconda con un inizio negativo e solo 1 punto raccolto in due giornate. I bookmakers prevedono gli uomini di Motta in vantaggio con l’1 bancato a 1.74. Il segno 2 della squadra giallorossa viene quotato alto a 4.95, la X è data a 3.80. Per quel che riguarda le reti, il No Goal è atteso a 1.76, il Goal si attesta a 1.88; l’Under 2,5 viene quotato a 1.73, l’Over 2,5 è invece bancato a 1.95.

Per Fiorentina – Monza, i pronostici vedono l’1 atteso a 1.67, inferiore quindi al segno 2 bancato a 5.30; la X si attesta a 3.95. Il match Genoa – Verona, vede pronosticata la vittoria della squadra di casa. Gli uomini di Gilardino, che hanno raccolto 4 punti in due giornate, si vedono in testa con il segno 1 quotato a 2.05, mentre il 2 della squadra di Zanetti, che ha collezionato 3 punti, è dato a 4.00. La X del pareggio è bancata a 3.30.

La terza giornata si chiude alla Dacia Arena con Udinese – Como, due squadre che sognano la permanenza in Serie A. I pronostici di Betsson vedono la vittoria degli uomini di Runjaic proposta a 2.05, mentre la X è data a 3.40,e il 2 della squadra di Fabregas è atteso a 3.75.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi