Serie A. La Roma torna al successo con il Genoa: su Sisal.it giallorossi avanti a 2,10

La 6° giornata di Serie A volge al termine con i 3 posticipi, tra cui Genoa – Roma, ultimo match in programma. Sia i liguri che i capitolini fin qui hanno vinto una sola gara, per entrambe dunque i 3 punti diventano fondamentali per muovere la classifica. I giallorossi sono imbattuti da 16 gare consecutive contro i rossoblù in Serie A e, anche stavolta, partono con i favori del pronostico: per gli esperti di Sisal infatti, il blitz degli uomini di Mourinho al Ferraris è a 2,10, per il successo dei padroni di casa si sale a 3,75, il pareggio è a 3,20. La squadra di Gilardino finora ha realizzato 4 gol, subendone il doppio e non ha segnato in nessuna delle ultime tre sfide contro la Roma: il sigillo dei rossoblù nel match è a 1,48. Per i capitolini invece, i gol all’attivo sono 12, mentre quelli incassati sono 7: molto probabile che i giallorossi buchino la porta avversaria, con un gol a un rasoterra 1,24. La sfida però si preannuncia cauta, con l’Under 2,50 a 1,60 e il No Gol a 1,80. Mourinho si affida ovviamente alla coppia d’attacco Dybala – Lukaku: l’argentino ha la mira facile contro il Grifone, ha infatti segnato 9 reti in 13 presenze, la sua marcatura è a 3,25. Il rendimento di Lukaku è in netta crescita, il belga è andato a segno in tutte le ultime tre gare ed è il primo candidato del match, a 3,00.

Nel Genoa spicca Retegui, 2 reti in 5 presenze, il suo gol è a 3,75.

Si godono l’ottimo rendimento Frosinone e Fiorentina, che si sfidano allo Stirpe con l’obiettivo di proseguire sulla strada intrapresa. I padroni di casa, dopo sole 5 giornate, hanno già 8 punti in classifica, ottimo bottino per una neopromossa. Ancora meglio la Viola che, vincendo, potrebbe raggiungere la Juventus a 13 punti nelle zone più alte della classifica. Il bilancio delle ultime 4 sfide tra le due squadre è in equilibrio, con un successo per parte e due pareggi, la squadra di Italiano però parte in vantaggio nel pronostico con la vittoria a 1,95, il successo ciociaro vale 3,75, il pareggio si gioca a 3,60. Niente turnover per Di Francesco con Cheddira confermatissimo in avanti e in gol a 3,50. Ballottaggio invece per l’attacco della Viola, con Beltran che appare leggermente favorito su Nzola: la rete dell’argentino è a 3,25. In campo anche Monza – Bologna: i brianzoli, reduci dal buon pareggio in casa della Lazio, sono favoriti a 2,45, ma la sfida è in equilibrio con il successo dei rossoblù a 2,90 e il pareggio a 3,30.

PressGiochi