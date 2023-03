Serie A. La Roma prova a esorcizzare l’incubo Juventus

La Roma, reduce dall’incredibile sconfitta con la Cremonese, ospita una Juventus lanciatissima, quattro successi consecutivi, che sta provando una rimonta incredibile verso la zona Champions. I giallorossi, nonostante questi numeri negativi, partono leggermente favoriti, secondo gli esperti Sisal, contro gli eterni rivali: vittoria della Roma a 2,70, successo bianconero a 2,80 mentre si sale a 3,10 per il pareggio.

All’Olimpico, dove i capitolini non battono i bianconeri dal 2019, si sfidano la seconda e la terza miglior difesa della Serie A: normale che l’Under, a 1,57, si faccia preferire all’Over, offerto a 2,25. Proprio la sfida di 4 anni fa terminò con il classico 2-0: lo stesso risultato esatto, domenica sera, si gioca a 12,50 per i padroni di casa mentre quello a favore della Juventus pagherebbe 33 volte la posta. Sfide così intense si

giocano sui particolari: un goal da fuori area, a 3,50, o l’intervento del VAR, dato a 3,75, potrebbero indirizzare la gara al pari di un calcio di rigore offerto a 2,80. Paulo Dybala, il grandissimo ex della sfida, avrà gli occhi puntati addosso: la Joya vuole riscattare la prestazione sottotono dello Zini e vederlo protagonista con un gol o un assist è in quota a 2,35. Max Allegri spera che Dusan Vlahovic replichi la rete dello

Stadium contro la Roma, impresa offerta a 3,50.

Sabato sera al Franchi andrà in scena un altro big match con protagoniste Fiorentina e Milan. I campioni d’Italia, per gli esperti Sisal, partono avanti a 2,55 rispetto al 2,80 dei viola con il pareggio in quota a 3,30. Italiano e Pioli, da sempre, sono fautori di un gioco propositivo tanto che il Goal, a 1,80, appare più probabile del No Goal, in quota a 1,90. Fiorentina e Milan sono seconda e quarta per conclusioni effettuate in Serie A: normale che un Over 8,5 nei tiri in porta, dato a 1,80, sia nelle corde del match. Non va escluso neanche un Ribaltone, offerto a 7,75, ma anche un Autogoal, che si gioca a 9,00, potrebbe venir fuori proprio nell’ottica di così tante conclusioni verso la porta. Arthur Cabral, protagonista nell’ultima vittoria della Fiorentina a Verona, vuole ripetersi anche al Franchi, impresa in quota a 3,50. In casa Milan, assente Leao per squalifica, potrebbe essere arrivato il momento di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, 11 gol in carriera ai viola, sogna una notte da protagonista con una rete che si gioca a 3,00.

Pressgiochi