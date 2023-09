Serie A. La Roma, con il Torino, vuole la terza vittoria in sette giorni

Mourinho vuole calare il tris settimanale. Dopo il successo in campionato contro l’Empoli, e la vittoria in trasferta in Europa League ai danni dello Sheriff, lo Special One va all’assalto della tripletta contro il Torino. I granata sono avversario particolarmente ostico ma la Roma, secondo gli esperti Sisal, parte favorita a 2,55 mentre il successo dei padroni di casa o il pareggio sono appaiati in quota a 3,00. Entrambi gli allenatori fanno della fase difensiva un marchio di fabbrica: ecco perché il No Goal, a 1,72, si fa preferire di poco al Goal, dato a 2,00. In partite così tirate ecco che un Rete da fuori area, offerto a 3,00, potrebbe risultare determinante. I due allenatori dovranno cercare di frenare il loro temperamento: l’ammonizione per Ivan Juric o José Mourinho è in quota a 4,00.

Quattro reti condite da tre assist in 4 sfide con una percentuale di vittoria del 100%: se c’è un uomo a cui si affida la Roma per battere il Torino è Romelu Lukaku. Big Rom a segno si gioca a 3,50. Buongiorno e compagni dovranno poi fare attenzione sia a Paulo Dybala, 6 reti ai granata, in gol a 3,75 sia al grande ex Andrea Belotti a 4,50. A proposito di ex, Nemanja Radonjic, un passato da giovanissimo a Trigoria, è il nuovo gioiello granata: segnare alla Roma è impresa da 5,00.

Obiettivi diversi nella sfida del Mapei Stadium che vede contrapposte Sassuolo e Juventus. Gli emiliani sono partiti a rilento, solo tre punti in classifica, mentre i bianconeri inseguono l’Inter capolista a due lunghezze di distanza. Gli esperti Sisal ritengono i ragazzi di Allegri favoriti a 1,80 contro il 4,25 del Sassuolo mentre si scende a 3,90 per il pareggio. Ci si aspetta una partita divertente e ricca di reti visto che il risultato esatto di 2-1 si gioca a 14,50 per i neroverdi e a 8,50 per la Juventus.

In questa ottica, dove l’Over, a 1,67, è assai più probabile dell’Under, in quota a 2,10, attenzione al Ribaltone, offerto a 6,25, che potrebbe essere dietro l’angolo. Dusan Vlahovic è l’uomo copertina dei bianconeri come dimostrano le 4 reti in questo primo scorcio di stagione: il bomber segno, 4 volte a segno contro il Sassuolo, punta il pokerissimo dato a 2,50. Non vorrà essere da meno il compagno di reparto Federico Chiesa: un gol o un assist del numero 7 di Allegri si gioca a 2,25.

Domenico Berardi avrebbe potuto giocare questa sfida a maglie invertite ma alla fine è rimasto a Sassuolo: il capitano, nel tabellino dei marcatori a 3,50, sogna di lasciare il segno contro la Juventus. L’Inter capolista, successo a bassa quota 1,33, è ospite dell’Empoli, ultimo a quota zero, che riabbraccia Andreazzoli in panchina: i tre punti toscani pagherebbero 9 volte la posta. Il Milan, vincente a 1,38, vuole dimenticare una settimana fatta più di luci che di ombre ricevendo il Verona, vittoria a 9,00. La Lazio, offerta a 1,80, riceve all’Olimpico il Monza, il cui blitz capitolino è dato a 4,25. Impegno tutt’altro che semplice per il Napoli campione d’Italia: i ragazzi di Garcia, favoriti a 1,95, sfidano un Bologna, in quota a 3,75, da non sottovalutare.

PressGiochi