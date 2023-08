Serie A. La Roma, che ritrova Mourinho, all’assalto del tabù Milan

La Roma si prepara a ricevere il Milan capolista nell’anticipo di venerdì sera della terza giornata di Serie A. Il fortino giallorosso, ennesimo soldo out per la società capitolina, ha un doppio obiettivo: centrare la prima vittoria stagionale e abbracciare il suo nuovo bomber Romelu Lukaku. La formazione di Mourinho, nuovamente in panchina dopo le due giornate di squalifica, prova ad abbattere un tabù visto che non batte il Diavolo da quattro anni in campionato. Nonostante i 5 punti di differenza in classifica, gli esperti Sisal prevedono una gara equilibrata visto che Roma e Milan sono date entrambe vincenti a 2,70 mentre il pareggio si gioca a 3,20. L’incertezza regna anche in ambito di gol tanto che Under e Over sono entrambi offerti a 1,85 mentre il risultato esatto di 2-1, uscito in tre dei quanto incontri più recenti all’Olimpico è in quota, per entrambe, a 11. In un match così tirato e in bilico, ogni dettaglio, e situazione, può fare la differenza: un gol da fuori area, dato a 4,00, una chiamata al VAR, a 3,25, ma anche un’espulsione, in quota a 3,70, mentre un Ribaltone, nelle corde del match, si gioca a 8,50.

Partito alla grande nelle prime due giornate di campionato, Olivier Giroud vuole far male anche alla Roma. Il bomber del Milan, nuovamente nel tabellino dei marcatori, è dato a 3,50, appaiato in quota a Rafa Leao che, invece, cerca la prima marcatura stagionale. Smalling e compagni dovranno poi fare molta attenzione a Christian Pulisic che, in soli 180 minuti di gioco, ha già preso per mano la formazione di Pioli: un gol o un assist del fenomeno americano è in quota a 2,70. La formazione di casa, dal canto suo, solo all’ultimo saprà se contare o meno su Paulo Dybala, a segno a 3,50, mentre a guidare l’attacco sarà ancora una volta Andrea Belotti: il Gallo, dopo la doppietta alla Salernitana, vuole ripetersi e la sua rete si gioca a 4,00. Ma, inevitabilmente, gli occhi di tutti saranno su Romelu Lukaku che, verosimilmente, partirà dalla panchina per entrare in corso d’opera. Big Rom affronterà per la nona volta i rossoneri con un bilancio di tutto rispetto: 7 vittorie e una sola sconfitta con 5 gol realizzati e due assist. Il gigante belga che bagna il suo esordio all’Olimpico con una rete pagherebbe 4 volte la posta.

PressGiochi