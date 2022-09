Serie A: la Roma cerca il sesto successo di fila contro l’Empoli

José Mourinho spera che la settimana nera della sua Roma sia ormai alle spalle e sogna di ritrovare la retta via già questa sera al Castellani contro l’Empoli. I giallorossi partono favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,75 nel posticipo della sesta giornata di Serie A contro il 4,75 dei toscani mentre

si scende a 3,75 per il pareggio. L’Empoli, che cerca ancora il primo successo in campionato, non batte la Roma dal 17 febbraio 2007 ed è reduce da 5 sconfitte consecutive contro i capitolini, spesso senza trovare la via del gol: l’ipotesi di un clean sheet di Rui Patricio si gioca a 2,55. Così un 2-0 all’inglese in favore dei giallorossi è offerto a 9,25 mentre lo stesso risultato esatto per i padroni di casa pagherebbe 30 volte la posta. Il VAR è stato grande protagonista del weekend e vederlo entrare in gioco anche stasera è dato a 3,25.

Le statistiche dicono che la Roma è una delle formazioni che costruisce di più in fase offensiva ma realizza pochissimo. Ecco perché Mourinho spera che Tammy Abraham si ricordi dell’ultimo trasferta al Castellani dove il bomber inglese sbloccò la gara: il numero 9 giallorosso nuovamente primo marcatore è offerto a 5,00. Ma potrebbe anche essere la serata di Andrea Belotti tanto che vederlo entrare nel tabellino dei marcatori si gioca a 3,00. Zanetti, dal canto suo, si affida al giovane

argentino Martín Satriano, a segno nell’ultimo turno contro la Salernitana: un’altra rete dell’attaccante sudamericano è in quota a 4,50.

PressGiochi