Serie A. La lotta Champions si infiamma: si scontrano tra loro tutte le 6 squadre in corsa. Cominciano Milan e Lazio, rossoneri favoriti a 1,95 su Sisal.it

Dopo la vittoria del campionato del Napoli, tutti gli occhi sono puntati sulla lotta per qualificarsi alla prossima Champions, sempre più combattuta e che può regalare sorprese e ribaltoni fino all’ultima giornata. Sono sei le squadre in corsa per i tre posti rimanenti e, proprio nella 34esima giornata, si scontreranno tutte tra di loro in sfide dirette che potrebbero già rivelarsi decisive. Si comincia con Milan – Lazio: i rossoneri, reduci dal doppio pareggio contro Roma e Cremonese e scivolati al quinto posto in classifica, non possono permettersi di perdere altri punti contro una Lazio che, grazie alla vittoria sul Sassuolo, ha invece consolidato il secondo posto. Per gli esperti di Sisal la squadra di Pioli è nettamente favorita, con la vittoria a 1,95, si sale a 4,00 per il blitz biancoceleste a San Siro, il pareggio è a 3,40. Nonostante il Derby in semifinale di Champions League alle porte, Pioli dovrebbe rinunciare al turnover: tutti in campo i titolari a partire da Leao e Giroud, primi indiziati al gol, entrambi a 3,00. Stessa quota per il bomber più atteso in casa Lazio, Ciro Immobile, ma occhio a Felipe Anderson, autore di 3 reti nelle ultime 4, proposto marcatore a 5,00.

La sfida sull’asse Roma – Milano prosegue con Roma – Inter, due squadre che stanno vivendo momenti opposti. I giallorossi non vincono da 3 gare e arrivano alla sfida con un bottino di 1 sconfitta e 2 pareggi, i nerazzurri hanno invece raccolto 3 successi di fila in campionato e appaiono come la formazione più in forma del momento. Il pronostico è così a tinte nerazzurre, la squadra di Inzaghi conduce a 2,40, la vittoria romanista sale a 3,10 con il pareggio a 3,20. L’Inter ha il secondo miglior attacco del campionato e ha segnato 16 gol nelle ultime quattro, la Roma subisce almeno una rete da quattro partite di fila: la sfida è dunque da Goal, a 1,85. L’ultimo incrocio è quello tra Atalanta e Juventus, i padroni di casa, grazie a 3 vittorie consecutive, hanno agganciato Milan e Roma al quinto posto e si sono rilanciati nella corsa alla qualificazione Champions, ma i bianconeri puntano a blindare il terzo posto. Il match si presenta in equilibrio ma la Dea è favorita, a 2,45, a 3,00 il successo juventino, il pareggio è proposto a 3.25. Gasperini, che dovrà fare a meno di Hojlund e Palomino, punta su Zapata in attacco, il cui gol è a 3,00. Allegri deve gestire le forze in vista della semifinale di Europa League, ecco perché dovrebbe partire con Milik titolare, quotato a 4,00 sul tabellino marcatori.

PressGiochi