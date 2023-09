Serie A, la Lazio in cerca dei primi punti della stagione affronta in trasferta il Napoli. La vittoria biancoceleste è quotata 5,20

Questa sera tornano in campo le squadre di Serie A per la terza giornata di campionato 2023/24, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Si attende un fine settimana ricco

Questa sera tornano in campo le squadre di Serie A per la terza giornata di campionato 2023/24, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Si attende un fine settimana ricco di spettacolo con ben due big match in programma: questa sera il Milan verrà ospitato dalla Roma all’Olimpico, mentre domani sul prato del Maradona si contenderanno i tre punti Napoli e Lazio. Riusciranno le due squadre capitoline a rialzare la testa dopo un inizio di campionato deludente? A queste si aggiunge anche l’interessante sfida tra Inter e Fiorentina. Le emozioni non mancheranno come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Si inizia questa sera alle 18:30 con Sassuolo–Hellas Verona, due squadre che hanno iniziato la stagione con ritmi opposti: i veronesi hanno centrato due vittorie e si trovano a punteggio pieno a 6 punti, mentre gli emiliani hanno perso entrambe le prime giornate di campionato e sono attualmente in coda alla classifica. Nelle cinque partite più recenti tra queste due formazioni in Serie A sono stati segnati in media 4.4 gol a incontro. L’Over 4.5 è quotato a 5,30, la vittoria del Sassuolo a 2,10, quella dell’Hellas Verona a 3,50 mentre il pareggio è fissato a 3,60.

Alle 20:45 in campo all’Olimpico Roma e Milan per il primo big match della Serie A 2023/24. I giallorossi hanno iniziato il campionato con un successo e una sconfitta e cercheranno di ottenere i tre punti già nella sfida contro i rossoneri, che invece si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno. Da quando siede sulla panchina della Roma, Josè Mourinho non è mai riuscito a battere il Milan nelle quattro gare finora disputate nel massimo torneo italiano (due partite perse e due pareggiate). La vittoria romana è data a 2,80, quella milanese a 2,75, mentre il pareggio è fissato a 3,15.

Alla stessa ora domani sera il Napoli ospita la Lazio dell’ex Maurizio Sarri in cerca dei primi punti della stagione: reduci da due sconfitte in due giornate, nella loro storia in Serie A i biancocelesti non hanno mai perso tutte le prime tre partite di campionato. L’ultima sfida tra queste due squadre al Maradona è finita con la vittoria esterna della Lazio per 0-1 grazie alla marcatura di Vecino: la squadra romana non vince due gare consecutive in casa degli azzurri dal 1937. Il successo della Lazio è dato a 5,20, quello del Napoli a 1,67, mentre il pareggio è fissato a 4,00.

Domenica alle 18:30 l’Inter attende al Meazza la Fiorentina: come per Napoli-Lazio, l’ultimo precedente tra queste due formazioni si è concluso con una vittoria in trasferta per 0-1 (con gol di Bonaventura). Inoltre, negli ultimi otto anni la Viola ha battuto i nerazzurri ben tre volte nelle nove partite disputate a San Siro: nello stesso periodo solo Juventus e Sassuolo hanno vinto più match contro l’Inter a Milano (quattro ciascuna). La squadra di Vincenzo Italiano se la vedrà, però, con l’unica squadra che ancora non ha subito reti in questo campionato: gli uomini di Inzaghi mantengono la porta inviolata da ben 270 minuti (da Inter-Atalanta 3-2 del 27 maggio scorso). Il successo dell’Inter è dato a 1,67, quello della Fiorentina a 5,00, mentre il pareggio è fissato a 3,95.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 1 settembre:

2,10 SASSUOLO CALCIO, 3,60 pareggio, 3,50 HELLAS VERONA

2,80 ROMA, 3,15 pareggio, 2,75 MILAN

Sabato 2 settembre:

1,75 BOLOGNA FC, 3,80 pareggio, 4,90 CAGLIARI CALCIO

1,83 UDINESE, 3,70 pareggio, 4,45 FROSINONE CALCIO

1,66 ATALANTA, 4,15 pareggio, 5,10 AC MONZA

1,67 NAPOLI, 4,00 pareggio, 5,20 LAZIO

Domenica 3 settembre:

1,67 INTER, 3,95 pareggio, 5,00 FIORENTINA

2,08 TORINO, 3,25 pareggio, 3,85 GENOA

4,95 EMPOLI FC, 3,85 pareggio, 1,70 JUVENTUS

2,05 LECCE, 3,30 pareggio, 3,80 US SALERNITANA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

